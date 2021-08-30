Какой будет Украина, если продолжит политику "анти-России", — Погребинский

Соблюдая линию формата "анти-Россия", Украина может сохранить свою суверенность, при этом потеряв часть территорий. Такого мнения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, сообщает "112.юа".

Эксперт Михаил Погребинский. Фото из открытых источников

По словам Погребинского, антироссийских взглядов власти способны постоянно придерживаться лишь жители части Украины — тех территорий, где так или иначе согласны с политикой гомогенизации, т.е. на западе и частично центра страны.

Похожие взгляды высказывал и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?". Тогда политик написал, что сохранение нынешней политической команды неизбежно добьет государство. По мнению Медведчука, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальную справедливость.



Как подчеркивает Михаил Погребинский, на самом деле и в западных и центральных регионах Украины есть значительное количество людей, которые против антироссийской политики.

"Я думаю, что в статье Медведчука это ключевой посыл: что вы (нынешняя власть, — ред.) фактически пытается выгнать часть населения, которое — просто как логика показывает — уйдет вместе с территорией. То, как вел себя Порошенко и как продолжает себя вести Зеленский, с неизбежностью ведет к распаду Украины", — указал Погребинский.

Для того, чтобы вывести Украину из кризиса, нужно реализовать идеи федерализма, соблюдать права человека, профессиональный государственный менеджмент и отказаться от дикой и невыгодной для большинства населения Украины привычки искать во всем повод противостоять России, резюмировал конфликтолог.

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