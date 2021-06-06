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Какими странами вскоре может пополниться ЕС

Четыре страны вскоре могут вступить в ряды Европейского Союза

6 июня 2021, 13:00
Автор:

Данило Матюха

Глава Европарламента Давид Сассоли выступил за расширение Европейского Союза (ЕС) странами Западных Балкан. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Какими странами вскоре может пополниться ЕС

Евросоюз - фото из открытых источников

По его словам, расширение может принести большую выгоду как региону, так и Европе в целом. В частности, это касается сферы экономики и безопасности.

Однако Сассоли заверил, что пока нет конкретных сроков по включению этих стран в ЕС.

"То, как быстро страны Западных Балкан станут частью ЕС, зависит от того, насколько успешно будут внедрены реформы, необходимые для европейской интеграции", — отметил глава Европарламента.

К Западным Балканам относят Сербию и Черногорию, с которыми ЕС уже ведет переговоры о евроинтеграции, а также Албанию и Северную Македонию. Они официально считаются кандидатами на вступление в ЕС.

Также к западнобалканскому региону относят Боснию и Герцеговину, Косово. Эти страны рассматриваются как потенциальные кандидаты на вступление в Евросоюз.

Напомним, что комитет Европарламента по международным делам создал пять рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с Россией. В рекомендациях говорится о противодействии политике российской власти, которую в документе называют агрессивной, и поддержке гражданского общества в России. Детали ищите в нашем материале.

Европейский Союз уверен, что Россия начала постепенное поглощение части неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также вскоре ЕС планирует инвестировать в организацию выпуска африканских препаратов от коронавируса 1 млрд евро.


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Источник: https://www.rferl.org/a/european-union-eu-sassoli-enlargement-western-balkans/31292558.html
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