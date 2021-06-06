Какими странами вскоре может пополниться ЕС

Глава Европарламента Давид Сассоли выступил за расширение Европейского Союза (ЕС) странами Западных Балкан. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Евросоюз - фото из открытых источников

По его словам, расширение может принести большую выгоду как региону, так и Европе в целом. В частности, это касается сферы экономики и безопасности.

Однако Сассоли заверил, что пока нет конкретных сроков по включению этих стран в ЕС.

"То, как быстро страны Западных Балкан станут частью ЕС, зависит от того, насколько успешно будут внедрены реформы, необходимые для европейской интеграции", — отметил глава Европарламента.

К Западным Балканам относят Сербию и Черногорию, с которыми ЕС уже ведет переговоры о евроинтеграции, а также Албанию и Северную Македонию. Они официально считаются кандидатами на вступление в ЕС.

Также к западнобалканскому региону относят Боснию и Герцеговину, Косово. Эти страны рассматриваются как потенциальные кандидаты на вступление в Евросоюз.

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