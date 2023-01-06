Каким будет мир после войны по версии Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент РФ Владимир Путин не изменил планов и целей по Украине, поэтому Россию нельзя недооценивать, пишут "Комментарии".



Генеральный секретарь НАТО считает, что нельзя допустить побед России ни на каких фронтах

Вероломное вторжение России в Украину заставило весь мир изменить взгляд и иначе расставить приоритеты — не допустить экономическую зависимость, а также развивать оборонный и военный потенциал. Для мира в этой войне очень важна победа Украины.

“Украинские силы нанесли российским войскам большие потери, но в то же время мы видим, что Россия мобилизовала много новых солдат — около 200 тысяч. Они усердно работают, чтобы получить больше боеприпасов. И прежде всего у нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что недооценивать Россию опасно", — заявил Столтенберг.

Из-за существенного экономического влияния на Европу и ее зависимости от российских энергоресурсов Кремль считал, что его военные преступления останутся безнаказанными. Но Запад смог слезть с газовой иглы РФ и противостоять шантажу.

Вторит ему и эксперт по международной политике Петр Олещук, нет никакой возможности выстроить какие-то прагматические, чисто экономические или взаимовыгодные отношения со страной-террористкой. Путинская Россия — это империя зла, которая просто хочет воевать, вторгаться, устраивать бойню, геноцид, и ей безразлично, где это делать — в Грузии, Украине, любых других государствах мира. Теперь Запад усвоил ошибки и постарается не допустить экономической уязвимости с другими авторитарными странами.

"Мы должны предотвратить экспорт технологий, которые они затем используют, чтобы угрожать нам, и нам нужно усилить контроль над нашей инфраструктурой — от портов и аэропортов до сетей 5G", — отметил генсек НАТО.

Важно не допустить победы России еще и потому, что это повлечет за собой крах мирового порядка, крах системы международного права и глобальный мировой конфликт. Чтобы этого не допустить, десятки стран обязались поддерживать Украину всеми возможными способами, в частности, вооружением.

Как писали "Комментарии", Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что время табу по оружию истекло, хороших новостей будет еще больше. Объявление Франции, Германии и США о передаче Украине нового вооружения, в частности, бронетехники западного образца, показывает, что время табу по оружию со стороны союзников в прошлом. Отсюда уже каскад хороших новостей по поставкам оружия, а дальше их будет еще больше. Следовательно, все сильнее будет скрежет зубов в Кремле и плач на РосТВ.

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