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Каким будет мир после войны по версии Столтенберга

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило мир изменить взгляд и иначе расставить приоритеты — не допустить экономическую зависимость, а также развивать оборонный и военный потенциал.

6 января 2023, 21:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент РФ Владимир Путин не изменил планов и целей по Украине, поэтому Россию нельзя недооценивать, пишут "Комментарии".

Каким будет мир после войны по версии Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО считает, что нельзя допустить побед России ни на каких фронтах

Вероломное вторжение России в Украину заставило весь мир изменить взгляд и иначе расставить приоритеты — не допустить экономическую зависимость, а также развивать оборонный и военный потенциал. Для мира в этой войне очень важна победа Украины.

“Украинские силы нанесли российским войскам большие потери, но в то же время мы видим, что Россия мобилизовала много новых солдат — около 200 тысяч. Они усердно работают, чтобы получить больше боеприпасов. И прежде всего у нас нет признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Так что недооценивать Россию опасно", — заявил Столтенберг.

Из-за существенного экономического влияния на Европу и ее зависимости от российских энергоресурсов Кремль считал, что его военные преступления останутся безнаказанными. Но Запад смог слезть с газовой иглы РФ и противостоять шантажу.

Вторит ему и эксперт по международной политике Петр Олещук, нет никакой возможности выстроить какие-то прагматические, чисто экономические или взаимовыгодные отношения со страной-террористкой. Путинская Россия — это империя зла, которая просто хочет воевать, вторгаться, устраивать бойню, геноцид, и ей безразлично, где это делать — в Грузии, Украине, любых других государствах мира. Теперь Запад усвоил ошибки и постарается не допустить экономической уязвимости с другими авторитарными странами.

"Мы должны предотвратить экспорт технологий, которые они затем используют, чтобы угрожать нам, и нам нужно усилить контроль над нашей инфраструктурой — от портов и аэропортов до сетей 5G", — отметил генсек НАТО.

Важно не допустить победы России еще и потому, что это повлечет за собой крах мирового порядка, крах системы международного права и глобальный мировой конфликт. Чтобы этого не допустить, десятки стран обязались поддерживать Украину всеми возможными способами, в частности, вооружением.

Как писали "Комментарии", Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что время табу по оружию истекло, хороших новостей будет еще больше. Объявление Франции, Германии и США о передаче Украине нового вооружения, в частности, бронетехники западного образца, показывает, что время табу по оружию со стороны союзников в прошлом. Отсюда уже каскад хороших новостей по поставкам оружия, а дальше их будет еще больше. Следовательно, все сильнее будет скрежет зубов в Кремле и плач на РосТВ.



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Источник: https://uatv.ua/uk/zahid-zasvoyiv-pomylky-i-demokratychnym-krayinam-vazhlyvo-ne-dopustyty-peremogy-rosiyi-yakym-bude-svit-pislya-vijny-video/
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