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Какие самолеты, кроме F-16, рассчитывает получить Украина: Кулеба раскрыл детали

Украина рассчитывает получить французские Rafale не меньше, чем американские F-16

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина не собирается ограничиваться только на американских истребителях F-16. Также наша страна заинтересована получить французские Rafale. И соответствующие переговоры уже идут. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому "Le Monde" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Какие самолеты, кроме F-16, рассчитывает получить Украина: Кулеба раскрыл детали

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр отметил, после долгожданного согласия союзников передать истребители F-16 Украина заинтересована получить другие современные самолеты. Речь идет о многоцелевых истребителях французского производства Rafale.


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"Мы работаем с другими странами (Ред. – кроме США), которые производят самолеты нового поколения", — рассказал украинский дипломат.

Кулеба также акцентировал на стратегических и инвестиционных выгодах для Франции от поставок самолетов Rafale Украине

Отметим, что Rafale – это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation. Кроме Франции, самолет находится на вооружении Египта, Индии, Катара и Греции.

Напомним, ряд европейских стран в рамках авиационной коалиции согласились провести учения украинских пилотов на истребителях F-16. Также США подтвердили, что в октябре пилоты ВСУ приступят к тренировкам на самолетах на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

Кроме того, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Свою готовность предоставить самолеты подтвердили Нидерланды, Дания и Норвегия. Речь идет о минимум 61 самолете.

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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2023/08/31/dmytro-kuleba-ministre-ukrainien-des-affaires-etrangeres-la-russie-est-devenue-le-plus-grand-ennemi-de-l-europe_6187147_3210.html
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