Какие новации предусматривает продолжение зернового соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении "зернового соглашения" еще на два месяца. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на иностранные СМИ.

Украинские зерновые ждут в беднейших странах мира

Как уточняет агентство Reuters, заявление Эрдогана прозвучало после того, как последнее судно покинуло украинский порт по действующему соглашению, позволяющему безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море и должно было закончиться в четверг.

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"Усилиями Турции соглашение о Черноморском зерновом коридоре продлено на два месяца", – сказал он, передает "Радио Свобода".

Его слова подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"С середины апреля Россия безосновательно начала ограничивать работу Инициативы, а с мая фактически заблокировала ее отказавшись от регистрации нового флота и проведения инспекций флота, который идет на загрузку в украинские порты. Почти 70 судов сейчас ожидают в территориальных водах Турции, 90% — это те, кто готов доставлять миру продукцию наших аграриев", — в частности, написал на своей странице в Фейсбуке Александр Кубраков.

Эрдоган также заявил, что Турция получила от РФ гарантии беспрепятственного выхода своих судов из портов Николаев и Ольвия. Ранее эти порты не участвовали в зерновом соглашении.



Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле 2022 года. Затем его несколько раз продолжали.

В марте 2023 года МИД России заявил, что Москва сообщила участникам соглашения о продлении соглашения только на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая. Соглашение позволило возобновить экспорт зерна из украинских портов, заблокированных из-за российской агрессии. До этого ООН имела опасения, что блокада экспорта приведет к продовольственному кризису в самых бедных странах.

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