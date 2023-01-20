Какие европейские страны готовы передать Украине танки

Западные союзники считают, что война с Россией находится в решающей фазе. Конечно, чтобы преимущество было на стороне Украины, и наша армия смогла наступать, нужно тяжелое вооружение. За почти три недели партнеры пообещали достаточно солидную военную помощь Украине, в том числе ту, на которую раньше существовало неофициальное табу – например танки, пишут "Комментарии".



О готовности передать Украине танки заявили ряд стран

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что некоторые европейские страны готовы передать Украине такие ожидаемые танки. Его слова приводит агентство Рейтер.

В Германии сегодня, 20 января, началась восьмая встреча контактной группы по военной помощи Украине, в которую входят более 50 стран мира, известная как "Рамштайн-8". Главный фокус этой встречи – решение Германии по поставкам танков "Леопард", которые, по мнению экспертов, позволят Украине переломить ситуацию на тех участках фронта, где Россия ведет наступление.

Танки Leopard есть, в частности, в Польше, Дании и Канаде, однако для их передачи Киеву требуется официальное согласие страны-производителя. Немецкое правительство пока не одобрило собственные поставки танков и не дало санкцию на это для других стран. Ранее сообщалось, что Германия может передать танки Leopard после того, как США в свою очередь согласятся. Украине свои танки Abrams.

Однако сегодня представитель правительства Германии сообщил агентству Рейтер, что поставки боевых танков Leopard в Украину никогда не были привязаны к аналогичным поставкам танков Abrams со стороны США.

Правительство Чехии и Словакии тоже готово передать Украине свои танки Leopard. Они ожидают разрешения от Германии. Эти страны уже передавали для ВСУ свои старые советские танки. Германия должна была заменить их западными танками Leopard 2A4. Чехия и Словакия предлагают пока отказаться от этих немецких поставок и передать назначавшиеся для их армий танки Украине. В общей сложности речь идет о почти 30 танках Leopard.

Reuters пишет, что на "Рамштайне" европейские лидеры призвали Берлин дать "зеленый свет" на поставку танков. Еще перед заседанием Рамштайна – издание "Слово и дело" собрало в графике обещанного в этом году Украине вооружения.





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