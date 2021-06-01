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Главная Новости Политика внешняя политика Как "заблокированный" Лукашенко пытается нащупать путь в Крым
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Как "заблокированный" Лукашенко пытается нащупать путь в Крым

В Беларуси планируют разработать новую дорожную карту на оккупированный полуостров

сегодня, 18:52
Автор:

Данило Матюха

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента Российской Федерации Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию. Об этом сообщает "БЕЛТА".

Как "заблокированный" Лукашенко пытается нащупать путь в Крым

Александр Лукашенко и Владимир Путин - фото из открытых источников

По информации журналистов, соответствующие ведомства государств уже работают над вопросом об открытии авиарейсов на полуостров.

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо", — сказал политик.

Также Лукашенко иронично отметил, что всегда есть более открытые государства, через которые граждане Беларуси смогут попасть в Крым.

Напомним, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая был с визитом в российском Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Все детали встречи мы разобрали в нашем материале.

Добавим, с 26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.

Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.


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Источник: https://www.belta.by/president/view/belarus-i-rossija-prorabotajut-vopros-ob-otkrytii-aviarejsov-v-krym-444015-2021/
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