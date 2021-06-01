Как "заблокированный" Лукашенко пытается нащупать путь в Крым

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Данило Матюха
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента Российской Федерации Владимира Путина помочь белорусам попасть в оккупированный Крым через Россию. Об этом сообщает "БЕЛТА".
Александр Лукашенко и Владимир Путин - фото из открытых источников
По информации журналистов, соответствующие ведомства государств уже работают над вопросом об открытии авиарейсов на полуостров.
Также Лукашенко иронично отметил, что всегда есть более открытые государства, через которые граждане Беларуси смогут попасть в Крым.
Напомним, что самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая был с визитом в российском Сочи, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Все детали встречи мы разобрали в нашем материале.
Добавим, с 26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
Кроме того, 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.
Такое решение политики приняли в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.
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