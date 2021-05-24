Как власти Беларуси отреагировала на литовские санкции

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Данило Матюха
Республика Беларусь официально высылает всех работников литовского посольства из страны. Об этом сообщает белорусское информационное агентство "БелТа".
МИД Беларуси - фото из открытых источников
МИД Беларуси позволил остаться только одному работнику административно-технического персонала для ухода за зданием.
"Оставить здесь одного административно-технического сотрудника по уходу за зданием", — заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
По информации журналистов, такое решение было принято после того, как мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый. Белорусская сторона расценила такие действия европейских чиновников, как надругательство над государственным флагом.
По словам Макея, послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток, а сотрудникам посольства — в течение 48 часов.
Напомним, что 24 мая правительство Литвы инициировало экстренное заседание. Во время его проведения было принято решение запретить прибытия и отправления из страны всех авиарейсов, которые проходят над территорией республики Беларусь.
Такое решение принято в связи с тем, что 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.
По этому поводу "Комментарии" узнали у экспертов, как расценивать такие методы задержания неугодных Лукашенко и как могут развиваться события дальше. Подробную информацию вы можете получить, прочитав наш материал.
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