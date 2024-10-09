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Как убедить Венгрию отказаться от дружбы с РФ: советы аналитика

Украина должна идти на решительные шаги относительно Будапешта

9 октября 2024, 22:55
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Марьян Ощановский

Причина активной пророссийской позиции Венгрии, кроме российских денег, – слабая украинская дипломатия, считает политолог, офицер ВСУ Николай Мельник.

Как убедить Венгрию отказаться от дружбы с РФ: советы аналитика

Орбан - надежный союзник Путина в ЕС. Фото из открытых источников

"Никто не договаривается со слабыми. Никто не уважает слабых. Хотите, чтобы Венгрия отмежевалась от РФ, — перекройте ей с 1 декабря газ и национализируйте все венгерские предприятия в Украине. Вряд ли политика Венгрии станет более благосклонной к Украине, но в Европе поймут, что нельзя безнаказанно ставить под удар будущее Украины", – заявил Николай Мельник.

По словам политолога, то, что сейчас творится в ЕС – это крушение всей системы западной политики.

"Все европейские ценности и полувековая работа поставлена под угрозу обычным продажным популистским политиком страны с профашистским и коммунистическим прошлым", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу для государства. "Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях — это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Зато стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если власть как можно быстрее не примет кардинальные решения, ситуация на линии боевого столкновения может стать катастрофической для Украины, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — подчеркнул генерал.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ngYnwc1TbjsDzoVj9yu71MJcswfPDYunJmJkLbjj5A7LA7xBPYzo4pqQDsAfVHdwl&id=61553522510800
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