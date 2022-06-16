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Известный журналист рассказал, кто мог слить США планы Путина о нападении на Украину

Это был человек рангом выше Лаврова, считает расследователь

сегодня, 23:24
Автор:

Лиля Воробьева
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Журналист-расследователь из международной группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что Америка знала о планах Владимира Путина, решившего напасть на Украину. Ведь о планах Кремля о войне не знало даже большинство российских чиновников. Об этом он рассказал в передаче "Продолжение следует".

Известный журналист рассказал, кто мог слить США планы Путина о нападении на Украину

Христо Грозев рассказал о кроте в России, передавшем планы Путина (фото из открытых источников)

Расследователь заявил, что такую информацию можно получить, имея крота на высоком уровне или супертехнологичное решение.

"Как этого можно достичь? Только имея "крота" на самом высоком уровне. Или какое-нибудь супертехнологическое решение, о котором никто еще не знает", — заявил Грозев.

Грозев отметил, что если бы силовики Путина знали о его планах по войне с Украиной, то могли бы попытаться остановить это. Поэтому он убежден, что ключевую роль в передаче сверхсекретной информации сыграл крот, имеющий очень высокий уровень доступа. Даже выше, чем у Лаврова.

"Это должен быть человек выше ранга Лаврова. Я абсолютно убежден, что Лавров не знал, что война начнется. А вот в этой военной тусовке об этом знали примерно 20 человек. Вот кто-то из 20 человек должен передать", — добавил он.

Грозев считает, что кроме политбюро для подготовки военных действий заранее отправили и элитные ЧВК. Именно поэтому "слив" информации мог быть и оттуда.

"Речь о новой ЧВК из 100 человек, подконтрольной Росгвардии. "А почему так? Потому что потеряли доверие к Пригожину (владельцу ЧВК Вагнера – ред.)", – говорит Грозев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинская разведка показала техническую документацию Крымского моста. В руках украинских разведчиков оказалась техническая документация Крымского моста под названием "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ekQB8pOwsC4&t=1348s
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