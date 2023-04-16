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Известный французский политик попал в больницу: о ком речь

Экс-кандидат в президенты Франции

сегодня, 10:12
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Автор:

Константин Куликов

Основатель крайне правой французской партии "Национальный фронт", экс-кандидат в президенты Франции Жан-Мари Ле Пен доставлен в больницу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на AFP.

Известный французский политик попал в больницу: о ком речь

Засновник "Національного фронту" Ле Пен

94-летний политик перенес "легкий сердечный приступ", сообщил источник AFP. По данным Le Point, его состояние оценивается как тяжелое. Ле Пен был госпитализирован в больницу в Париже. Его советник Лоррен де Сен-Аффрик сообщил, что политик остается в сознании.


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"Его семья и друзья взволнованы, но спокойны", — добавил он. Ле Пен последние годы страдает от серьезных проблем со здоровьем. В феврале 2022 года он был госпитализирован после микроинсульта.

Жан-Мари Ле Пен — лидер Национального фронта с момента его основания в 1972 году по январь 2011 год. Участвовал в президентских выборах 1974, 1988, 1995 годов. В 2002 году вышел во второй тур президентских выборов, получив 16,86 % голосов в первом туре, во втором туре набрал незначительно больше (17,8 %), объединив против себя оппонентов национализма (реальный рейтинг получившего 82 % во втором туре Жака Ширака был гораздо ниже).

На выборах 2007 года набрал 10,44 % (четвёртое место). Основные положения его программы — это уменьшение иммиграции и прекращение евроинтеграции Франции. Отказ от евроинтеграции и сокращение количества иммигрантов лидер Национального фронта называет "восстановлением границ Франции". Был подвергнут штрафу в 1,2 миллиона франков за высказывание о том, что газовые камеры были "лишь эпизодом в истории Второй мировой войны".

Дочь Жана-Мари, Марин Ле Пен, является действующим руководителем Национального Фронта, а внучка Жана-Мари, Марион Марешаль Ле Пен, намеревалась в марте 2010 года принять участие в муниципальных выборах в одном из пригородов Парижа. В 2012 году 22-летняя Марион стала первым депутатом французского парламента от Национального фронта за последние 15 лет.

4 мая 2015 года Французский Национальный фронт приостановил членство Ле Пена в партии. В ответ Жан-Мари Ле Пен заявил, что отрекается от своей дочери, возглавившей партию. 20 августа 2015 года Национальный фронт заявил, что исключил из рядов партии своего бывшего лидера. В заявлении партии указано, что 87-летний Жан-Мари Ле Пен получит "короткое сообщение" о партийном решении.

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