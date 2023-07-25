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Израильские газеты вышли с черными первыми полосами: причина

Судебная реформа, ограничивающая полномочия судей, поставила ближневосточную страну на грань гражданской войны

сегодня, 17:51
Автор:
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Константин Куликов
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Первые полосы крупнейших израильских газет вышли 25 июля с черными прямоугольниками в знак протеста против судебной реформы. Надпись на титульных страницах – "Черный день для израильской демократии". Об этом сообщают "Комментарии".

Израильские газеты вышли с черными первыми полосами: причина

Израильские СМИ протестуют против судебной реформы

Вечером 24 июля Кнессет одобрил первый закон судебной реформы, против которой выступали сотни тысяч граждан по всему государству. Новый закон ограничивает возможность Верховного суда отменять акты правительства, формируемого из парламентариев. Судьи Верховного суда во главе с главой Эстер Хают прервали поездку в Германию, посвященную 75-летию государства Израиль, они срочно возвращаются в страну, чтобы изучить иски, направленные против закона.


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Ожидается, что сначала суд обнародует временное определение, которое приостанавливает действие закона — до окончания рассмотрения апелляций по существу. Если Верховный суд упразднит принятый Кнессетом закон, то в Израиле может наступить конституционный кризис, когда властная коалиция откажется выполнять решения судебных инстанций. При этом, если закон не будет отменен, противники законодательных изменений продолжат массовые протесты. К ним может присоединиться Гистадрут – израильский профсоюз.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху и его союзники утверждают, что реформа необходима для ограничения чрезмерных полномочий не избираемых судей. Противники реформы говорят, что поправки создают возможности для злоупотребления властью, устраняя один из немногих эффективных механизмов контроля над правительством, передает "Радио Свобода".

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