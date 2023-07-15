Израиль выступил против сожжения Торы

Президент Израиля Ицхак Герцог раскритиковал решение шведских властей разрешить сжечь Тору, священную книгу иудаизма, также почитаемую в христианстве и исламе. Об этом сообщают "Комментарии".

Свиток Торы

"Разрешение на порчу священных текстов — это не проявление свободы слова, а вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти", — написал глава еврейского государства в своем Twitter.

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Как президент государства Израиль, он осудил сожжение Корана, который является священным для мусульман всего мира, заявил Херцог. По словам президента, он потрясен тем, "что такая же судьба теперь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа". Он призвал весь мир "однозначно осудить этот отвратительный акт", передает DW.

"Как президент Израиля, я осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа", — заявил он в своем твитте.

Накануне шведские власти дали разрешение намеченной на 15 июля акции возле израильского посольства, в ходе которого будут сожжены Тора и Библия. По словам заявителя, эти действия станут реакцией на сожжение Корана, устроенное 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, иммигрантом из Ирака.

Тора ("учение, закон") — основная священная книга в иудаизме, так называемое "Пятикнижие Моисеево", свиток с текстом Пятикнижия, хранимый в синагоге как предмет религиозного культа иудеев. Традиционно слова Торы написаны на свитке на иврите. Часть Торы публично читается не реже одного раза в три дня на собраниях. Публичное чтение Торы является одной из основ еврейской общинной жизни.



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