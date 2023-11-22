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Израиль утвердил сделку с ХАМАС о прекращении огня

Она предполагает освобождении заложников, которых ХАМАС захватил 7 октября и увел с собой в сектор Газа

сегодня, 22:24
Автор:
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Константин Куликов
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Согласно сделке с террористами ХАМАС, 50 похищенных (из 239) — женщин и детей — будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение каждых десяти дополнительных похищенных приведет к дополнительному дню передышки. Об этом сообщают "Комментарии".

Израиль утвердил сделку с ХАМАС о прекращении огня

Израиль и ХАМАС достигли временного соглашения

Взамен Израиль освободит 150 террористов ХАМАС (в основном женщины-террористы и несовершеннолетние террористы), пребывающих в израильских тюрьмах за совершение терактов. Они будут отпущены домой, 72 из них в Иудею и Самарию и Иерусалим. Также в рамках сделки будет полностью прекращена авиационная разведка над сектором Газа.


В то же время ЦАХАЛ заявляет, что пока ему неизвестно о достигнутом соглашении, поэтому армия продолжает наступление на позиции ХАМАС. Кроме того, израильская армия начала затопление туннелей ХАМАСа под Газой морской водой. Ранее этого не делалось из-за опасений за судьбу заложников, захваченных террористами.

Напомним, что 7 октября ХАМАС убил 1400 преимущественно мирных израильтян, а также захватил заложников, которых увел с собой в Газу. Часть из них погибла. Согласно заверениям ХАМАС, от авиационных ударов Израиля. Ранее сам ХАМАС публиковал видео расстрела двух еврейских заложников.

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