Израиль рассказал о своих боевых потерях

Потери Армии обороны Израиля составляют 349 человек с начала резкого обострения палестино-израильского конфликта 7 октября, заявил советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман в интервью газете "Известия". Об этом сообщают "Комментарии".

ЦАХАЛ

Напомним, что 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль — боевики группировки жестоко убили 1400 израильтян, преимущественно мирных женщин, детей и стариков. По отношению ко многим из них применялись пытки, тела некоторых были сожжены. Кроме того, хамасовцы нападали на гражданский автотранспорт, расстреливая мирных израильтян в упор. Еще 230 израильтян были захвачены в заложники.

В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал военную операцию "Железные мечи". В рамках этой операции, по анклаву начали наноситься авиаудары, жертвами которых, по данным МОЗ сектора Газа, уже стали 10 тысяч палестинцев, половина из которых дети. ООН и арабские страны настаивали на прекращении авиаударов, а также отказе еврейского государства от проведения сухопутной операции в секторе Газа.

Тем не менее, Израиль принял решения войти в сектор Газа после того, как стало известно о срыве тайных переговоров в Катаре об освобождении заложников. В данный момент израильская армия блокировала северную часть анклава и с боями продвигается по городу Газа.

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