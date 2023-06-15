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Израиль продаст свои танки в Европу

Проданные в Европу танки могут в дальнейшем быть переданы Украине

сегодня, 23:54
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Автор:

Константин Куликов

Министерство обороны Израиля в ближайшее время готовится заключить сделку на продажу более 200 танков Merkava 2 и Merkava 3 с двум неназванным странам. Об этом сообщают "Комментарии".

Израиль продаст свои танки в Европу

Меркава

Ранее Израиль никогда не продавал или передавал танки собственного производства другим странам, за исключением небольших партий собранных на их основе инженерных машин.


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Покупателями танков станут две неназванные страны, одна из которых находится в Европе. Им будут поставлены танки Merkava произведенные в 1980-1990-е годы, которые были списаны после поступления на вооружение израильской армии танков четвертой серии.

Сделка, вероятно, связана с желанием европейских армий получить усиление на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины. Сделка обойдется в несколько десятков миллионов долларов, что считается незначительным по сравнению с ценами на современные европейские танки.

Продажа танков не могла бы состояться без согласования с США, поскольку многие комплектующие в них, в том числе двигатели, американского производства.

Тем временем, украинский экипаж выжил после прямого попадания ракеты. После прямого попадания водитель Брэдли не только выжил, но и смог вывезти с поля боя поврежденную технику.

Минобороны сообщило о "мощном сопротивлении врага". Очередная официальная сводка от заместителя министра обороны Анны Маляр

Кроме того, Арестович заверил: "Мы прорвем оборону и дойдем до морей". Западные союзники своей медлительностью и нерешительностью в вопросах поставок вооружений дали россиянам хорошо "закопаться", уверен Арестович.



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