Израиль поможет Украине стать зеленее

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Лилия Боровая
Массовое озеленение, фото из открытых источников
Израиль поддержит экологический проект "Зеленая страна" и присоединится к масштабной высадке деревьев в Украине. Об этом стало известно во время встречи министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским и руководством Еврейского Национального Фонда, — сообщает пресс-служба Минприроды в Facebook.
Во время встречи украинская сторона выразила заинтересованность в перенятии опыта Еврейского национального фонда KKL-JNF в лесоразведении. Данный Фонд имеет 120-летний опыт озеленения территорий, а в Украине только начинает свою деятельность.
Израильская сторона, в свою очередь, предложила также реализацию нескольких пилотных проектов по остановке деградации земель и лесоразведению в нескольких областях Украины.
В дальнейших планах по экологическому сотрудничеству стран создание и реализация проектов в сферах климатической и водной политики, а также природно-заповедного фонда.
Ранее "Комментарии" сообщали, что по результатам экспериментов ученые нашли вид деревьев, который лучше остальных защищает от вредных ультрафиолетовых лучей.
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