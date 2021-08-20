Израиль поможет Украине стать зеленее

Массовое озеленение, фото из открытых источников

Израиль поддержит экологический проект "Зеленая страна" и присоединится к масштабной высадке деревьев в Украине. Об этом стало известно во время встречи министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским и руководством Еврейского Национального Фонда, — сообщает пресс-служба Минприроды в Facebook.

"Украина ставит перед собой амбициозную цель — увеличить площади лесов на 1 млн га до 2030 года. Для этого будет применяться комплексный научно-обоснованный подход, который включает идентификацию, сохранение и предоставление статуса лесов самозалесненным территориям, вывод деградировавшего, малопроизводительного пашня из хозяйственного оборота и восстановление природных экосистем, сохранение степных и других ценных ландшафтов. Уже этой осенью стартует инициатива Владимира Зеленского, в рамках которой планируем высадить 1 млрд деревьев в последующие 3 года", — отметил Роман Абрамовский.

Во время встречи украинская сторона выразила заинтересованность в перенятии опыта Еврейского национального фонда KKL-JNF в лесоразведении. Данный Фонд имеет 120-летний опыт озеленения территорий, а в Украине только начинает свою деятельность.

"За последние 70 лет в Израиле высадили около четверти миллиарда деревьев. Я уверен, что Украина и KKL-JNF начнут и успешно реализуют проекты в рамках инициативы Президента Украины по масштабному облесению", — отметил Михаэль Бродский.

Израильская сторона, в свою очередь, предложила также реализацию нескольких пилотных проектов по остановке деградации земель и лесоразведению в нескольких областях Украины.

В дальнейших планах по экологическому сотрудничеству стран создание и реализация проектов в сферах климатической и водной политики, а также природно-заповедного фонда.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по результатам экспериментов ученые нашли вид деревьев, который лучше остальных защищает от вредных ультрафиолетовых лучей.

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