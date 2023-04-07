Израиль нанес удары по сектору Газа и Ливану

Израиль нанес по сектору Газа и югу Ливана авиаудары, указав, что они направлены на цели радикального исламистского движения ХАМАС после того, как несколько десятков ракет были выпущены по израильской территории с этих направлений. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля.

Ізраїль воює проти ХАМАС та Хезболли, які базуються в Лівані та секторі Газа

Армия обороны Израиля "не позволит террористической организации ХАМАС действовать из Ливана и считает это государство ответственным за любой направленный огонь с его территории", говорится в заявлении.



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Удары были нанесены 7 апреля, в 04.30 по местному времени. По данным AFP, взрывы были слышны недалеко от города Тир на юге Ливана, а также в секторе Газа. Источник в органах безопасности Ливана сообщил агентству dpa, что произошли по меньшей мере три взрыва после того, как израильские самолеты нанесли удар по сельскохозяйственному полю на окраине лагеря для палестинских беженцев в районе Тира.

По данным Израиля, 6 апреля по северу страны из Ливана было выпущено 34 ракеты, 25 из которых были перехвачены. Обстрел был совершен во время Песаха — одного из главных иудейских праздников. Это стало крупнейшей эскалацией после войны между Израилем и Ливаном в 2006 году. Ракетные удары были нанесены всего через несколько дней после ожесточенных столкновений между радикальными палестинцами, забаррикадировавшимися в мечети "Аль-Акса", и израильскими силовиками, пытавшимися выдворить их оттуда. В ходе беспорядков были задержаны более 350 человек.

Миротворческая миссия ООН UNIFIL заявила, что Израиль и Ливан не хотят войны после авиаударов.

"Обе стороны заявили, что не хотят войны", — подчеркнули в UNIFIL. В миротворческой миссии ООН указали, что находятся в контакте с обоими государствами, и призвали всех участников прекратить нападения.

"Произошедшее накануне опасно и чревато серьезной эскалацией", — предостерегли в миссии.

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