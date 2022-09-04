Из трех украинских портов отправились 13 судов с зерном

Крупнейший с начала "зернового соглашения" караван кораблей с зерном отправился из украинских портов. Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на прессслужбу Министерства инфраструктуры, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" отправились 13 судов с 282 тысяч тонн зерна.

Корабль с зерном

“Из портов “Одесса”, “Черноморск” и “Южный” отправились 13 судов – это самый большой караван судов с начала реализации “зерновой инициативы”. В частности, из порта "Южный" отправились 6 судов, "Черноморская" — 5, а из порта "Одессы" — 2. Всего на борту 13 судов 282,5 тыс. тонн украинской агропродукции, которая направляется в 8 стран", — информируют в ведомстве.

По данным Министерства, в ходе реализации зернового соглашения о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов в пункты назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн. тонн агропродукции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле в результате четырехсторонних переговоров с участием Украины, Турции, ООН и России было подписано так называемое зерновое соглашение. Согласно ей, три украинских порта были разблокированы для экспорта зерна.

По данным продовольственной организации ООН ФАО, несмотря на войну, Украине удалось экспортировать почти 2 миллиона тонн продовольственных продуктов. Благодаря этому на мировом рынке упали цены на продовольствие, в частности зерновые, масло, мясо, сахар и молочные изделия.

Через открытый коридор украинское зерно отправляется в Грецию, Нидерланды, Испанию, Египет, Турцию и Индию. Однако в августе Украина смогла вывезти только четвертую часть вывозившего в прошлые годы зерна.

Разблокировку портов обнадеживающе восприняли в мире. Так, Папа Римский Франциск назвал зерновое соглашение "знаком надежды" для Украины.

Как можно оценить работу "зернового коридора"? Есть ли возможность расширить его возможности? Остаются ли риски? Читайте в материале "Комментариев" .

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