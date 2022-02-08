Из порта Гамбурга поспешно эвакуировали элитную яхту Путина за 87 миллионов евро - СМИ

Немецкий порт Гамбург покинула яхта Graceful, являющаяся собственностью президента России Владимира Путина. Судно стояло здесь несколько месяцев. Об этом информирует Bild .

Яхта Путина вышла из порта Гамбурга (фото: DanFoto)

По сообщению журналистов издания, это было похоже на поспешное бегство в страхе через конфискацию. 82-метровое элитное судно Graceful было выстроено 8 лет назад. Его стоимость составляет почти 87 миллионов евро. Яхта была пришвартована в Гамбурге несколько месяцев. На ней установлено два новых балкона.

Также о том, что в Гамбурге находится яхта российского президента, сообщило ежедневное издание Kieler Nachrichten.

Через 13 часов, как была обнародована эта информация, яхта вернулась Кильским каналом на территорию Балтийского моря и дальше в Россию.

Похоже, что российские власти опасаются, что имущество ее лидера могут конфисковать.

По информации Bild, глава дипломатического министерства Великобритании Лиз Трасс сообщила о ряде суровых санкций, если Россия решится напасть на Украину. Руководитель британского МИД отметила, что "тем, кто в Кремле и вокруг него, негде будет спрятаться".

Медиа Германии утверждают, что элитные суда частных клиентов часто бросают якорь в доках верфи Blohm Voss, на территории порта Гамбурга. Яхта президента России пришвартовалась возле Emden – 89-метрового корвета К130 немецкого флота.

В прошлом году яхта главы РФ была пришвартована в порту Гамбурга весь сентябрь. Перед этим ее заметили в Черном море. На ее борту Путин принимал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин задремал во время выхода украинской сборной на церемонии открытия Олимпиады.

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