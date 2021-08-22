Из Афганистана: в Киеве приземлился самолет с эвакуированными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана. На борту находился 31 украинец. Об этом сообщил президент на своей странице в Twitter.

Среди эвакуированных были не украинцы. Фото: twitter Зеленского

"Украина продолжает возвращать своих граждан из Афганистана, где обострилась ситуация. Утром в Киев из Кабула прибыл наш военный самолет, которым эвакуированы 83 человека, в том числе 31 украинец", — сообщил Зеленский.

В Офисе президента уточнили, что вернулись 12 украинских военных. Также среди эвакуированных были иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что эвакуировали журналистов Wall Street Journal и "Радио Свобода".

"Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула", — сказал он.

Вчера, 21 августа, "Комментарии" сообщали, что военно-транспортный самолет Воздушных сил ВСУ вылетел из Афганистана. Ранее Украина уже эвакуировала людей из Афганистана. Среди были граждане таких стран, как Беларусь, Нидерланды, Хорватия, Афганистан и Таджикистан. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 16 августа заявлял, что в Афганистане есть еще один украинский самолет для эвакуации.

Известно, что в президентском дворце талибы обсудят передачу власти их представителям. Также напомним, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и вылетел в Таджикистан, перед этим подав в отставку. Читайте также материал "Комментариев" о событиях в Афганистане: поможет ЕС в борьбе против "Талибана".

Ранее в материале "Комментариев" отмечалось, что Европейский Союз не должен позволить России и Китая контролировать ситуацию в Афганистане. Об этом на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!