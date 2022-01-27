Итоги нормандской встречи: воевать не хочет ни одна из сторон – думают, как сохранить лицо

Как передает издание "Комментарии", главным результатом встречи политических советников лидеров Нормандского формата официальный Киев называет поддержку всеми участниками переговоров устойчивого режима прекращения огня на Донбассе. По сути общие фразы и итоговое коммюнике, которое никого ни к чему не обязывает. Своим впечатлением об итогах возобновившихся переговоров в рамках Нормандского формата поделилась эксперты.

Нормандская встреча. Фото: elysee.fr

Стороны договорились договариваться

Политический эксперт, историк Виктор Таран отмечает у себя в Facebook, если коротко охарактеризовать итоги "нормандской встречи", то советники договорились договариваться. Продолжение "мыльных" переговоров – через две недели в Берлине.

"Что имеем? Козак (то есть Путин) надеется, что Россия психологически дожмет Украину и мы выполним все их прихоти: прямые переговоры с сепаратистами, имплементация "Минска", выборы в ОРДЛО. Им очень не хочется воевать, но нужно сохранить публичное лицо", – отметил эксперт.

Он отмечает, у Украины свои задачи. Ермак надеется утомить россиян бессодержательными переговорами. Нам тоже не хочется воевать, но нужно сохранить публичное лицо, а еще очень страшно перед "улицей" и национально-демократической оппозицией, которая выведет десятки тысяч протестующих, с непредсказуемыми последствиями для власти.

"Есть еще американцы и европейцы, которые надеются дожать Украину и Россию. Им тоже не хочется воевать, но нужно сохранить публичное лицо. Поэтому в течение двух недель все будут производить формулу, которая позволит одновременно не воевать и сохранить все лица", – отметил эксперт.

Продвижения в переговорах так и не произошло

Политический эксперт Валерий Клочок обращает внимание на то, что встреча советников лидеров участников "нормандской четверки" длилась продолжительные 8 часов.

"Обобщенный вывод по итогам двух брифингов – Ермака и Козака: договорились прекратить огонь на Донбассе согласно договоренностям, достигнутым в июле 2020 года. Европейские коллеги, по словам Козака, попросили две недели паузы, чтобы обсудить позицию о необходимости прямого диалога официального Киева и представителей квазиреспублик ОРДЛО. Договорились читать Минские соглашения одинаково всеми сторонами. Через две недели следующая встреча в Берлине. Ну, собственно, и все", – отметил эксперт.

Он добавляет, еще по итогам встречи был подписан документ, который особого значения не имеет.

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