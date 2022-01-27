Итоги нормандской встречи: воевать не хочет ни одна из сторон – думают, как сохранить лицо

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", главным результатом встречи политических советников лидеров Нормандского формата официальный Киев называет поддержку всеми участниками переговоров устойчивого режима прекращения огня на Донбассе. По сути общие фразы и итоговое коммюнике, которое никого ни к чему не обязывает. Своим впечатлением об итогах возобновившихся переговоров в рамках Нормандского формата поделилась эксперты.
Нормандская встреча. Фото: elysee.fr
Политический эксперт, историк Виктор Таран отмечает у себя в Facebook, если коротко охарактеризовать итоги "нормандской встречи", то советники договорились договариваться. Продолжение "мыльных" переговоров – через две недели в Берлине.
Он отмечает, у Украины свои задачи. Ермак надеется утомить россиян бессодержательными переговорами. Нам тоже не хочется воевать, но нужно сохранить публичное лицо, а еще очень страшно перед "улицей" и национально-демократической оппозицией, которая выведет десятки тысяч протестующих, с непредсказуемыми последствиями для власти.
Политический эксперт Валерий Клочок обращает внимание на то, что встреча советников лидеров участников "нормандской четверки" длилась продолжительные 8 часов.
Он добавляет, еще по итогам встречи был подписан документ, который особого значения не имеет.
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