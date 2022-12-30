Итоги 2022-го на внешнеполитическом фронте: каким был этот год для Украины и России

Уходящий 2022-й стал годом прорыва украинской дипломатии и провала российской. Специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали ключевые моменты внешнеполитического фронта Украины и страны-агрессора.

Страны G7. Фото: из открытых источников

Безотносительно того, как в итоге закончатся боевые действий – в средней и долгосрочной перспективе агрессор уже проиграл

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса уверен, что, вторгшись 24 февраля в Украину – РФ стратегически проиграла.

"Безотносительно того, как в итоге закончатся боевые действий (даже если россиянам удастся захватить новые территории) – в средней и долгосрочной перспективе агрессор уже проиграл. Те выгоды, которые РФ может получить тактически от захвата дополнительных территорий – не перекроют их потерь", – уверен эксперт.

Стратегическое поражение России, поясняет он, запускает процессы, связанные с перераспределением потоком политического и экономического влияния в регионе и мире.

"Поскольку ослабление России приводит к формированию вакуума внимания, который будут заполнять другие страны (и мы это уже видим на примерах Турции, Ирана, Китая, США). Перераспределение политического влияния будет происходить и на постсоветском пространстве, – прогнозирует Илия Куса. – Страны, которые были зависимы от России, боялись ее или опасались ее влияния – теперь получат больше свободы маневров на мировой и региональной арене (как мы видим на примерах Армении и Казахстана). И это будет приводить к тому, что другие страны получат возможность проникать в сферы влияния РФ, которые считались ранее исключительно ее. Страны третьего мира, региональные лидеры (как Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Япония, Китай)".

Главный союзник Украины – США – предоставили нам масштабнейшую помощь

Политолог-американист Владислав Фарапонов считает главным дипломатическим итогом года для Украины – усиление поддержки со стороны Запада. И финансовой, и военной.

"Плюс – усиление политического, дипломатического контакта официального Киева с нашими партнерами из США, Канады, ЕС. А также раскрытие новых горизонтов. Не только наши традиционные партнеры, но и другие страны и регионы мы всё больше открываем для себя", – поясняет Владислав Фарапонов.

Он также акцентирует, что главный союзник Украины – США – предоставили нам масштабнейшую помощь. А благодаря тому, что мы демонстрируем, что способны справляться с такими объемами, сотрудничество Вашингтона и Киева, похоже, будет только углубляться.

Россия оказалась полностью отрезана от мира

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поясняет:

"Украина в этом году получила статус полноценной части Западного мира. Тогда как Россия, отгораживаясь от Запада "железным занавесом", превращается, по сути, в протекторат Китая. Наша страна, безусловно, стала в 2022-м субъектна в смысле внешней политики. Это воплотилось в том, что Украину всерьез стали воспринимать в мире как серьезную державу, в отношении к президенту Владимиру Зеленскому, который приобрел статус мирового лидера. К нему прислушиваются. Его мнение становится значимым, важным. Он проводит переговоры с мировыми лидерами, обращается к международным структурам. И в основе всего этого – уважительное отношение к Украине как к государству, которое смогло бросить вызов РФ и ее надеждам возродить империю".

Петр Олещук напоминает о недавнем, можно сказать, триумфальном визите украинского лидера в США, его выступлением перед Конгрессом, названным историческим. Это, акцентирует эксперт, символичный и знаковый финал этого года для Украины во внешнеполитическом контексте.

"Что касается РФ, то она из-за своей агрессии против Украины оказалась в международной изоляции. Это не означает, что Россия полностью отрезана от мира, – уточняет политолог. – К сожалению, некоторые лидеры продолжают поддерживать отношения с Россией. Но она точно утратила связь с ведущими государствами Запада".

В конечном счете, это будет иметь фундаментальное значение для мировой политики, для системы международных отношений, уверен Петр Олещук. По сути, отмечает он, в то время, как Украина приобретает, усиливает субъектность, Россия продолжает ее терять. Она всё больше зависит от позиции того же Китая. От того, чтобы ее хоть кто-то поддерживал в этом цивилизационном противостоянии.

"Возможно, РФ рассчитывала на более серьезную поддержку со стороны Китая, когда начинала эту агрессию. Но не учла важную истину – что Китай готов поддерживать только победителей. И мог бы поддержать Россию в таком статусе. Но он точно не готов поддерживать политических лузеров, каковым себя показал Путин. Так что КНР сейчас всё более выступает не в качестве союзника РФ, а как некий ее "старший брат", жизненно необходимый партнер. Фактически можем говорить о том, что Россия превращается в китайский протекторат. РФ так сильно хотела приобрести субъектность по отношению к Западу, что попала в зависимость от Востока", – констатирует Петр Олещук.

Украина же, продолжает он, стремительно делает прорыв в рамках интеграции с ЕС, с НАТО.

"Мы получили статус кандидата в члены Евросоюза, выполнили необходимые условия для начала переговоров о собственно вступлении. Очевидно, что серьезные движения в этом направлении начнутся уже в новом году, – прогнозирует эксперт. – Касательно евроатлантической интеграции такой конкретики нет. Но де-факто Украина стремительно интегрируется во все структуры НАТО (в плане военно-технического, экономического сотрудничества), не приобретая пока формального членства".

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