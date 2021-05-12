Итальянские СМИ: Антироссийские маневры Зеленского и санкции против Медведчука вызывают недовольство Путина

BTC/USD
56282.60
ETH/USD
4277.76
LTC/USD
374.93
USD/UAH
27.75
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Итальянское издание The Password сообщает, что решающую
роль в ухудшении отношений России и Украины сыграло изменение политики
Владимира Зеленского, а также санкции на СМИ и представителей оппозиции.
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
В публикации уточняется, что одним из
таких "маневров" были санкции, против председателя Политсовета партии
"Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которые
автор статьи называет "преступным актом".
Кроме того, в материале упоминается о
том, что в последние недели Зеленский несколько раз обращался к международному
сообществу с просьбой о преференциальном вступлении в НАТО.
Напомним, народный депутат Украины,
председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Виктор Медведчук заявил,
что введение санкций по отношению к
оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки
обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости