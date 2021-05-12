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Главная Новости Политика внешняя политика Итальянские СМИ: Антироссийские маневры Зеленского и санкции против Медведчука вызывают недовольство Путина
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Итальянские СМИ: Антироссийские маневры Зеленского и санкции против Медведчука вызывают недовольство Путина

В иноСМИ сообщается, что обострение на украинской границе могло быть результатам действий власти по отношению к Виктору Медведчука

сегодня, 13:37
Автор:

Станислав Молчанов

Итальянское издание The Password сообщает, что решающую роль в ухудшении отношений России и Украины сыграло изменение политики Владимира Зеленского, а также санкции на СМИ и представителей оппозиции.

Итальянские СМИ: Антироссийские маневры Зеленского и санкции против Медведчука вызывают недовольство Путина

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

"Самым важным элементом, безусловно, является изменение курса украинского Президента Зеленского, который в течение 2020 года решил перейти от дружественного отношения к России к маневрам, которые вызвали недовольство в соседней державе", – пишет издание.

В публикации уточняется, что одним из таких "маневров" были санкции, против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, которые автор статьи называет "преступным актом".

"Помимо санкций, Президент Зеленский принял решение закрыть три оппозиционных телеканала ("112 Украина", NewsOne и ZIK. – ред.), которые связывают с Медведчуком", – идет речь в статье.

Кроме того, в материале упоминается о том, что в последние недели Зеленский несколько раз обращался к международному сообществу с просьбой о преференциальном вступлении в НАТО.

"Однако в сложившейся ситуации маловероятно, что какая-либо страна захочет вмешаться в защиту Украины, рискуя пойти против Кремля", – отмечается в публикации.

Напомним, народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.


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Источник: https://thepasswordunito.com/2021/04/23/alta-tensione-tra-russia-ed-ucraina/
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