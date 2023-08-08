Италия закрыла еще одну лазейку для россиян

Италия временно прекращает программу выдачи гражданам РФ и Беларуси так называемых "золотых виз" в обмен на инвестиции. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на итальянская газета Affari Italiani.

Рашистам тут не рады

По данным СМИ, рекомендация Европейской комиссии по этому поводу была сделана в конце марта 2022 года. Приостановка последовала по решению правительства Италии лишь в середине июля 2023 года. В 2022 же году, по данным журналистов, Италия успела выдать двухлетние визы "инвесторов" не менее чем 32 из 36 запросивших их граждан России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По сведениям из открытых источников, виза "инвестора" выдавалась на два года. При этом существовала возможность ее продления еще на три при условии сохранения вложений. Через пять лет после получения этой визы можно было претендовать на постоянный вид на жительство, а еще через пять — на гражданство Италии.

Как утверждает Affari Italiani, граждане РФ в 2022 году получили больше всего таких виз, опередив американцев (12), подданных Великобритании (12) и еще 23 заявителя из стран, не входящих в Евросоюз.

По сведениям издания, на минувший год пришелся пик выдачи "золотых виз" с момента их введения в итальянскую юридическую систему в 2017 году: было предоставлено 79 (из 92 запрошенных) и привлечены 32,3 млн евро.

Европейцы опасались, что при помощи механизма "золотых виз" россияне и белорусы, находящиеся под санкциями из-за агрессии РФ против Украины, смогут попадать в Шенгенскую зону. Поэтому, в конечном счете, от этих виз было решено отказаться.

Тем временем, бывшая глава МИД Австрии, на свадьбе которой танцевал Путин, переехала в Россию.

В МОН рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

А Зеленский рассказал о масштабах заминированных территорий в Украине.