Италия уже готова не покупать газ у России: подробности

Правительство Италии готово к полному прекращению поставок голубого топлива из РФ на краткосрочную перспективу. При этом, итальянский премьер-министр Марио Драги сделал заявление, что это может осложнить следующие зимы. Об этом сообщает Reuters.

Италия может отказаться от газа из России (фото из открытых источников)

Выступая в парламенте, глава правительства отметил, что даже при сокращенных российских поставках на следующей неделе объемов закачанного энергоносителя и импортных потоков стране теперь хватит, чтобы покрыть пиковый спрос. Тем более что погода мягкая, и спрос на газ снижается.

Вместе с тем, как добавил Драги, при том, что будут отсутствовать российские поставки, ситуация в ближайшие зимы имеет риск усложниться.

Именно поэтому правительство Италии договаривается об увеличении поставок голубого топлива, закупая его в других странах, таких как Алжир и Азербайджан. Еще одна возможность – расширение использования терминалов со сжиженным природным газом.

Ограничив использование российских энергоносителей, представители правительства готовы при необходимости осуществлять контроль поставки газа для промышленности и электроэнергетики. Так же, при необходимости будут временно использовать местные электростанции, которые используют в работе уголь и мазут.

Заявление итальянского политика прозвучало в то время, когда радикальные западные санкции, в отношении РФ после того, как она совершила агрессию на Украину, имеют угрозу нарушить потоки энергоресурсов. Это усугубит ситуацию с нехваткой голубого топлива, отключениями электроэнергии и ростом тарифов.

Эта страна использует голубое топливо почти для 40% производства электрической энергии, импортирует более 90% этого энергоносителя. В прошлом году 40% импорта пришлось на Россию.

Как выразился глава итальянского правительства, договариваться с другими поставщиками этих источников энергоресурсов необходимо, чтобы не думать, что произойдет с потоками российского голубого топлива в краткосрочной перспективе.

По словам итальянского премьер-министра, они не могут зависеть от решений одного государства. Потому что на карту уже поставлена свобода страны, а не только процветание итальянской нации.

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