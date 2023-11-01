Иордания приняла решение относительно Израиля

Иордания отзывает своего посла в Тель-Авиве. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает агентство Petra.

Иордания совершила демарш

Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади решил немедленно отозвать посла в Израиле из-за ситуации в секторе Газа, говорится в заявлении МИД страны. Ас-Сафади также поручил уведомить министерство иностранных дел Израиля, что оно может не возвращать своего посла в Иорданию, который ранее покинул страну.

"Это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису", — говорится в заявлении МИД Иордании.

В Иордании подчеркнули, что послы смогут вернуться после того, как Израиль прекратит боевые действия в секторе Газа.

Напомним, что ранее о своем разрыве дипломатических отношений с Израилем заявила Боливия. А Чили и Колумбия отозвали своих послов для консультаций.

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