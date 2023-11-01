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Иордания приняла решение относительно Израиля

Иорданское хашемитское королевство осудило авиаудары Израиля по Газе, но от конкретных действий длительное время воздерживалось

1 ноября 2023, 23:51
Автор:
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Константин Куликов
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Иордания отзывает своего посла в Тель-Авиве. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает агентство Petra. 

Иордания приняла решение относительно Израиля

Иордания совершила демарш

Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади решил немедленно отозвать посла в Израиле из-за ситуации в секторе Газа, говорится в заявлении МИД страны. Ас-Сафади также поручил уведомить министерство иностранных дел Израиля, что оно может не возвращать своего посла в Иорданию, который ранее покинул страну.


"Это решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных гражданских лиц и беспрецедентному серьезному гуманитарному кризису", — говорится в заявлении МИД Иордании.

В Иордании подчеркнули, что послы смогут вернуться после того, как Израиль прекратит боевые действия в секторе Газа.

Напомним, что ранее о своем разрыве дипломатических отношений с Израилем заявила Боливия. А Чили и Колумбия отозвали своих послов для консультаций.

В свою очередь Израиль отозвал своих послов из Турции после резких антиизраильских высказываний главы турецкого государства Эрдогана.

Тем временем, российские пропагандисты перессорились в прямом эфире. Война на Ближнем Востоке рассорила двух российских пропагандистов — израильтянина Кедми и россиянина Соловьева.

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