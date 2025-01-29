Первый контакт с администрацией Трампа: Украину позвали на важную встречу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в феврале встретится с госсекретарем США Марком Рубио и рядом коллег из европейских стран. Это будет первый очный контакт такого уровня между украинским правительством и администрацией Дональда Трампа. О встрече дипломатов сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

Марко Рубио должен приехать в Европу 12 февраля, будет большая встреча Фото: Сенат США

Депутат разведал этот инсайд в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в работе которого принимал участие на этой неделе.

"По данным моих источников, в середине февраля в Париже должно состояться расширенное заседание министров иностранных дел: Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании, ЕС, Украины и США (!). То есть с участием Марко Рубио", — отметил он.

Гончаренко опубликовал свой инсайд несколько дней назад. 29 января информацию со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах подтвердило "Суспільне". Общественный вещатель сообщил, что Сибига был приглашен на расширенное заседание министров иностранных дел: Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании, ЕС и США.

"Суспільне" уточнило, что встреча в Париже должна состояться 12 февраля.

Как писали "Комментарии", госсекретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. В связи с этим агентство USAID приостановило все программы в Украине (они преимущественно имеют социальный характер).

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своему офису и Кабмину выяснить ситуацию вокруг приостановки оказания помощи Украине. Он также заявил, что правительство поддержит приоритетные проекты, потерявшие финансирование от программы USAID. Кроме того, украинские власти уже несколько раз подчеркнули, что решение Госдепа США не отразится на военной помощи Украине от Штатов.