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Остановка помощи США: Зеленский дал важное поручение

Президент прокомментировал остановку американских программ USAID

28 января 2025, 23:45
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Марьян Ощановский

Президент Украины заявил, что правительство поддержит приоритетные проекты, потерявшие финансирование от программы USAID.

Остановка помощи США: Зеленский дал важное поручение

Зеленский о помощи США. Фото из открытых источников

"Алексей Кулеба и другие чиновники выясняют, какие именно программы сейчас в дефиците; почти все они шли не через правительство Украины, а непосредственно через наши общины, через разные организации. Многие проекты. Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас .Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть – обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации. к поддержке ветеранов, школ, больниц и восстановления", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что приоритетны проекты, касающиеся украинских детей и ветеранов, а также защиты инфраструктуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины является медийной целью россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/zelenskyy.official/?ref=embed_video
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