Иммунитет перед МКС: Макрон не собирается задерживать Нетаньяху и передавать в Гаагу

Макрон и Нетаньяху согласились с ролью Франции в осуществлении режима прекращения огня в Ливане в обмен на упоминание Парижа о неприкосновенности премьер-министра Израиля от Международного уголовного суда. Об этом сообщает газета Le Point.

Биньямин Нетаньяху и Эммануэль Макрон. Фото: CHRISTOPHE ENA-POOL/SIPA

Министерство иностранных дел Франции лаконично объяснило в среду, что Франция будет "уважать свои международные обязательства", в полной мере сотрудничая с Международным уголовным судом (МКС), не добавив, что от нее нельзя требовать действовать "относительно иммунитетов государств, не являющихся участниками МКС", касающиеся Беньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Иоава Галланта.

Иными словами, Франция, подписавшая созданный МКС Римский устав в 1998 году, объясняет, что не собирается арестовывать премьер-министра Израиля, на которого с 21 ноября выдается ордер за "военные преступления" и "преступления против человечности" в Газе, и не передала бы его в Гаагу.

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Израиль и Ливан договорились о перемирии: реакция Украины

Как передает портал "Комментарии", МИД Украины выступило с реакцией в связи с заключением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление на этот счет. В документе говорится, что Украина приветствует подписание соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Франции.

"Это важный шаг к миру и региональной стабильности, который поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане и будет способствовать общему снижению напряжения на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении. В то же время в МИД Украины убеждены, что полное соблюдение сторонами взятых на себя обязательств будет иметь важное значение для достижения устойчивого мира.