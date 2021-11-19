Имеется существенная вероятность обострения: Вениславский о возможном вторжении РФ в Украину

Народный депутат от "Слуги народа" и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский высказался по поводу возможного вторжения российских войск на территорию Украины. Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии".

Федор Вениславский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Комментируя ситуацию со сосредоточением российских войск на украинской границе, нардеп отметил, что на сегодняшний день имеется существенная вероятность обострения.

"Данные наших разведывательных сообществ, а также данные западных сообществ они приблизительно совпадают. То есть речь идет о том, что действительно есть существенная угроза возможного обострения, но на сегодняшний день, учитывая то, что эта информация стала широко известной в Украине и заграницей, наша власть, внешнеполитическое ведомство, Министерство иностранных дел проводят постоянные консультации с нашими партнерами, в том числе со странами НАТО. Сейчас есть четкий план алгоритма из трех составляющих: это дипломатическая, экономическая и военная. Наши вооруженные силы на сегодняшний день готовы к любым сценариям развития событий, но вместе с тем мы должны учитывать все сигналы, которые идут от наших партнеров и наших сообществ", — подчеркнул политик.

Федор Вениславский рассказал в чем отличие, возникшей на данный момент ситуации от той, которая образовалась весной прошлого года.



"Весной прошлого года наша разведка предупреждала о том, что РФ стягивает войска с целью создания провокационных действий для расширения агрессии. На сегодняшний день, таких планов непосредственно на протяжении ближайшего времени не было зафиксировано, но с учетом всей имеющейся информации, действительно такая угроза существует. Мы, скажем так, зеркально и симметрично оцениваем эту ситуацию и синхронно даем оценки, как внутри страны, так и заграницей" — рассказал Вениславский.





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