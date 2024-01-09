Хватит ли замороженных активов РФ для восстановления Украины: ответ Кулебы

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Кравцев Сергей
Украина точно получит деньги на послевоенное восстановление с замороженных активов России. Средства должны поступить до конца войны. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в интервью El Pais выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Кулеба добавил, что получение средств занимает определенное время. Министр убежден, что РФ должна заплатить за то, что совершила.
Топ-дипломат Украины заявил, что нужно построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы. Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент. Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных.
Читайте также на портале "Комментарии" — пока США и ЕС пробуксовывают с принятием решений о выделении Украине многомиллиардных пакетов помощи из своих бюджетов, усилились поиски возможностей передать Украине замороженные Западом активы РФ (около 300 миллиардов долларов). У МИД РФ уже – истерика по этому поводу – и новая порция угроз в адрес той же Германии. Какова вероятность, что российские активы вскоре начнут работать на Украину? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – конфискация активов РФ для Украины: к какому решению приблизились страны G7.
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