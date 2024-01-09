Хватит ли замороженных активов РФ для восстановления Украины: ответ Кулебы

Украина точно получит деньги на послевоенное восстановление с замороженных активов России. Средства должны поступить до конца войны. Как передает портал "Комментарии", такую уверенность в интервью El Pais выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% наших потребностей в восстановлении. Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру за счет страны, которая их разрушила", — заявил глава МИД.

Кулеба добавил, что получение средств занимает определенное время. Министр убежден, что РФ должна заплатить за то, что совершила.

Топ-дипломат Украины заявил, что нужно построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы. Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент. Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока США и ЕС пробуксовывают с принятием решений о выделении Украине многомиллиардных пакетов помощи из своих бюджетов, усилились поиски возможностей передать Украине замороженные Западом активы РФ (около 300 миллиардов долларов). У МИД РФ уже – истерика по этому поводу – и новая порция угроз в адрес той же Германии. Какова вероятность, что российские активы вскоре начнут работать на Украину? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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