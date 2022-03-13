Химическая атака и отступление в Украине: чего ожидать от России

Российская пропаганда начала активно разгонять тезисы о том, что в Украине якобы производят химическое оружие для атаки на "мирную" Россию. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что сам агрессор может готовить такую атаку. Не исключено, что на своей территории – с целью обвинить в этом Украину. Какова вероятность такого или подобного шага? Под каким предлогом россияне могут (и могут ли) начать сворачивать свою "специальную военную операцию", по сути, войну?



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Если же украинское руководство не дает россиянам уйти красиво, им всё равно придется отступать

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что вариант с использованием массового уничтожения Россия может раскачивать с расчетом на два сценария.



"Сценарий первый – они действительно могут применить его для дальнейшего устрашения. Применить сами, обвинив нас, что мы первые начали, а это – лишь "возвратка". Сложно сказать, куда качнется ситуация при таком раскладе, – отмечает эксперт. – Вариант второй – весь этот кейс с фейками о химическом и бактериологическом оружии, якобы разрабатываемом в Украине, россияне хотят использовать, чтобы потом заявить – мы всё ликвидировали, теперь можем уходить, жертвы были не напрасны. Думаю, они именно поэтому раздувают эту тему. Подключая еще и фейки о ядерном оружии, которое якобы могло разрабатываться в Украине. Всё ради того, чтобы или сделать агрессию жестче, или объяснить свое отступление. Дескать, мы победили, уничтожили любые поползновения врага на создание оружия массового поражения".

Как еще один вероятный повод для отступления агрессора эксперт называет договоренности о внеблоковом статусе Украины.



"Мы видим, что основные спикеры украинской власти – Подоляк, Арестович, Ермак – уже открыто говорят, что нам в такое НАТО (не закрывающее над нами небо, боящееся открытого конфликта с РФ) не надо. Лучше, мол, откажемся от этого курса и будем искать другие формы безопасности. Будем, к примеру, отдельно договариваться с США, Великобританией, Польшей. Возможно, так готовят уступку Украины для быстрого окончания войны. Мол, мы будем внеблоковым государством. И на уровне Конституции убираем евроатлантическую интеграцию. И Путин тут же объявляет – о, победа есть! Уходит с гордо поднятой головой и как бы сохранив лицо", – поясняет Виктор Бобыренко.

По его мнению, оба варианта – и с химическим оружием (его РФ уже анонсировала), и с НАТО подразумевают, думаю, что ситуация возвращается в своеобразный стаус-кво по состоянию на 23 февраля.



"А именно – россияне убираются "за забор", откуда пришли. Но мы же понимаем, что после происшедшего так просто уйти не получится. И что у многих украинцев уже есть ожидания по возвращению силовыми методами Донбасса и Крыма. А некоторые горячие головы говорят, что надо вообще довести дело до развала и России, и Кремля, – подчеркивает аналитик. – Если же украинское руководство не дает россиянам уйти красиво, им всё равно придется отступать. Могут делать это с меньшими потерями (примерно через неделю). А могут дождаться, пока придется оттепель, их бронетехника увязнет в грязи – и станет легкой добычей для украинцев. Оккупантам и так повезло с погодой. Март выдался морозным. Но впереди – оттепель. И грязь. А попытка двигаться по дорогам чревата налетами наших соколиков, которые будут расстреливать захватчиков как в тире. Думаю, прежде всего, отступать оккупанты будут с Киевщины и Чериговщины. Где лесистость, большая протяженность коммуникаций".

С высокой вероятностью Россия готова применить химическое оружие

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян размышляет так:



"Видно, что Россия ведет пропагандистскую подготовку к сценарию химической атаки. Об этом ранее предупредили украинская и западная разведки. Причем еще до того, как пропагандисты РФ начали раскручивать эту тему. К сожалению, мы можем констатировать, что с высокой вероятностью Россия готова применить химическое оружие, обвинив в этом Украину. Будем надеяться, что когда эти планы стали достоянием общественности, это может снизить вероятность такого сценария. Но надо быть готовыми ко всему. Потому что цинизм путинского режима зашкаливает".

Что касается прекращения агрессором т.н. "специальной военной операции" (войны), то, по мнению Олега Саакяна, вряд ли ее что-то сможет остановить, кроме военного и экономического истощения противника.



"Судя по всему, Путин настроен решительно двигаться дальше, несмотря на слом его первичных планов о блицкриге, несмотря на крайние высокие потери российских войск и неспособность на данный момент выполнить ни одной из стратегических целей начала вторжения. Мы знаем из опыта многих российских войн, что такая тактика как забросать противника трупами своих солдат неоднократно применялась. И нет свидетельства того, что сейчас может быть иначе, – говорит эксперт. – Скорее всего, Россия будет пытаться и дальше контрактировать так называемых "добровольцев", боевиков с разных уголков мира – и давить массой. Но вселяет оптимизм, что в силу наращивания политической, социально-экономической нестабильности в самой РФ, потенциал к мобилизации собственного населения у путинского режима крайне ограничен".

Как сообщал портал, при возникновении химических аварий населению следует помнить, что делать. Химическая авария возникает при нарушении технологических процессов, повреждении хранилищ, емкостей, трубопроводов. Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.

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