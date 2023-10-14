ХАМАС заявил, что жители Газы не уйдут в Египет

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав во время боевых действий и не станут укрываться в Египте. Об этом сообщают "Комментарии".

ЦАХАЛ в любой момент может начать операцию против ХАМАС в секторе Газа

"Палестинский народ имеет право жить на своей земле. Не будет бегства из Газы, не будет бегства с Западного берега (реки Иордан — ред.), не будет бегства из Газы в Египет. <...> Я говорю своим братьям в Египте, что наше решение — остаться на нашей земле и противостоять сионистскому плану, поддержанному американской администрацией", — заявил представитель террористов ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ дал 24 часа жителям Газы, чтобы покинуть его перед началом наземной операции и уйти на юг, в Египет. В ответ на это соседний Египет заблокировал такую возможность. Тогда Израиль предложил жителям Газы переместиться в южную часть сектора, продлив действие ультиматума еще на 6 часов. О последнем Израиль попросила администрация президента США.

На этом фоне Израиль продолжает авиаудары по сектору Газа, где перед этим было отключено электричество, вода и прекращены поставки продуктов. ООН и палестинская администрация утверждает, что жители сектора близки к гуманитарной катастрофе — больницы переполнены, от авиаударов погибли сотни местных жителей, близки к исчерпанию запасы пресной воды.

Напомним, что в ходе нападения на Израиль 7 октября террористы ХАМАС убили по разным оценкам от 1200 до 1300 израильтян, в основном гражданских — женщин, детей, стариков. Некоторых из них подвергали перед смертью жестоким пыткам, тела некоторых были сожжены. Видео своих зверств ХАМАС публиковал в Интернет. Кроме того, радикалы похитили и удерживают в секторе Газа несколько сотен израильтян.

Тем временем, у ВСУ появятся специальные бронежилеты.

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