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ХАМАС согласился отпустить часть заложников

Израиль договорился с ХАМАСом об обмене заложников на палестинских заключенных

сегодня, 17:08
Автор:
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Константин Куликов
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Достигнута договоренность об обмене ста израильских заложниц, захваченных ХАМАС, на палестинок, находящихся в заключении, передает Al Arabiya. Об этом сообщают "Комментарии".

ХАМАС согласился отпустить часть заложников

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Напомним, что 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль — боевики группировки жестоко убили 1400 израильтян, преимущественно мирных женщин, детей и стариков. По отношению ко многим из них применялись пытки, тела некоторых были сожжены. Кроме того, хамасовцы нападали на гражданский автотранспорт, расстреливая мирных израильтян в упор. Еще 230 израильтян были захвачены в заложники. 


В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал военную операцию "Железные мечи". В рамках этой операции, по анклаву начали наноситься авиаудары, жертвами которых, по данным МОЗ сектора Газа, уже стали 10 тысяч палестинцев, половина из которых дети. ООН и арабские страны настаивали на прекращении авиаударов, а также отказе еврейского государства от проведения сухопутной операции в секторе Газа.

В свою очередь Израиль требовал освободить захваченных ХАМАСом заложников. В ответ террористы требовали освободить 10 тысяч палестинских заключенных из тюрем Израиля. Тайные переговоры об обмене проводились в Катаре, но они не увенчались успехом, после чего военный кабинет Израиля принял решение о проведении наземной военной операции.

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