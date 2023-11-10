ХАМАС согласился отпустить часть заложников

Достигнута договоренность об обмене ста израильских заложниц, захваченных ХАМАС, на палестинок, находящихся в заключении, передает Al Arabiya. Об этом сообщают "Комментарии".

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Напомним, что 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль — боевики группировки жестоко убили 1400 израильтян, преимущественно мирных женщин, детей и стариков. По отношению ко многим из них применялись пытки, тела некоторых были сожжены. Кроме того, хамасовцы нападали на гражданский автотранспорт, расстреливая мирных израильтян в упор. Еще 230 израильтян были захвачены в заложники.



В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал военную операцию "Железные мечи". В рамках этой операции, по анклаву начали наноситься авиаудары, жертвами которых, по данным МОЗ сектора Газа, уже стали 10 тысяч палестинцев, половина из которых дети. ООН и арабские страны настаивали на прекращении авиаударов, а также отказе еврейского государства от проведения сухопутной операции в секторе Газа.

В свою очередь Израиль требовал освободить захваченных ХАМАСом заложников. В ответ террористы требовали освободить 10 тысяч палестинских заключенных из тюрем Израиля. Тайные переговоры об обмене проводились в Катаре, но они не увенчались успехом, после чего военный кабинет Израиля принял решение о проведении наземной военной операции.

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