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ХАМАС готовит всеобщую мобилизацию: чем это грозит Израилю

В пятницу, 13 октября, в мире возможны нападения на евреев со стороны исламских радикалов

сегодня, 15:58
Автор:
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Константин Куликов
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Исламское радикальное движение ХАМАС призвало своих сторонников по всему миру к всеобщей мобилизации. Эти действия радикалы наметили на пятницу, 13 октября, назвав их "Пятница наводнения в Аль-Аксе". Об этом сообщают "Комментарии".

ХАМАС готовит всеобщую мобилизацию: чем это грозит Израилю

ХАМАС призвал к мобилизации

Как сообщает Al Jazeera, ссылаясь на заявление ХАМАС, боевики, совершившие нападение на Израиль и убившие свыше тысячи его граждан, призывают арабский и мусульманский мир к "всеобщей мобилизации". По замыслу ХАМАС, таким образом исламский мир сможет продемонстрировать единство с палестинцами "перед лицом открытой войны и оккупации".


Отдельно ХАМАС призвал молодых палестинцев на Западном береге реки Иордан, который находился под контролем Израиля, а сейчас — Палестинской автономии, вступить в столкновения с израильскими солдатами.

В СМИ высказывается опасение, что в этот день возможны массовые нападения на евреев по всему миру со стороны поклонников ХАМАС.

Напомним, что свою операцию против Израиля ХАМАС назвал "Наводнение Аль-Аксы", в честь мечети, расположенной на Храмовой горе Иерусалима. Она является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине. По исламским верованиям, первая кибла и вторая мечеть, построенная на земле. В мечети одновременно могут молиться до 5000 верующих. Ислам связывает с этим местом ночное путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса.

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