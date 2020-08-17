Гуманитарная помощь Ливану: зачем Украина дала три миллиона долларов

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Владимир Лавский
Сегодня, 17 августа, на внеочередном заседании правительство решило выделить из резервного фонда госбюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел - для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населения в Бейруте. "Комментарии" узнали у экспертов, как они оценивают эти действия власти в ситуации, когда у нас с бюджетом, мягко говоря, не всё ладно – и мы сами набираем кредитов.
"Речь о сумме эквивалентной 3 млн долларов. Она ничего кардинального не решает. Ведь последствия трагедии, по данным властей Ливана, – от 10 до 15 млрд долларов. То есть, 3 млн долларов от Украины - это капля в море. Но зато наша страна будет фигурировать в списке государств, которые поддержали Бейрут", – подчеркивает эксперт.
По мнению Андрея Новака, кроме этой помощи следовало бы оказать и техническую – спецтехникой, специалистами по ликвидации последствий подобных катастроф. И это будет новым пазлом в общем построении позитивного имиджа нашей страны на мировой арене.
"Нерациональное решение. Украина могла бы ограничиться меньшей суммой", – считает политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили.
Он подчеркивает, что тратят средства на гуманитарную помощь в основном богатые и стабильные страны как Германия, США.
"В случае Украины, где достаточно своих проблем, начиная от проблемы обеспечения жильём и работой вынужденно перемещенных лиц из Крыма и Донбасса, реабилиттации ветеранов и инвалидов войны, заканчивая пандемией коронавируса, такие шаги выглядят как наплевательское отношение со стороны правительства к собственным незащищенным гражданам, – говорит Георгий Кухалейшвили. – Может сложиться впечатление, что власти отдают больший укреплению международного имиджа Украины, чем решению проблем украинского общества".
Не лучший ход команды Зеленского накануне местных выборов, уверен эксперт.
"Да, живем скудно. Но помогать другим в беде надо. Лишь бы наши хлопцы эти деньги не положили себе в карман, отправив в Ливан просроченные консервы или дырявые матрасы", - говорит политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.
По его словам, велика вероятность, что выделение этих средств это - очередная схема.
"На внешней арене стране надо работать, несмотря на бедность, – уверен эксперт. – Важно, чтобы затраты были эффективны. Когда-то гоняли военный борт с министром МЧС Зоряном Шкиряком на Филиппины – спасать людей после землетрясения. Потом не знали, как их - борт и Шкиряка с его дамой сердца - оттуда вернуть за бюджетные деньги".
Павел Рудяков уверен, что если власть просто выделяет средства, значит, кто-то от ее имени их украдет. А потому важно проконтролировать, чтобы они точно попали в Ливан.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский приказал выделить Ливану гуманитарную помощь.
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