Гуманитарная помощь Ливану: зачем Украина дала три миллиона долларов

Сегодня, 17 августа, на внеочередном заседании правительство решило выделить из резервного фонда госбюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел - для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населения в Бейруте. "Комментарии" узнали у экспертов, как они оценивают эти действия власти в ситуации, когда у нас с бюджетом, мягко говоря, не всё ладно – и мы сами набираем кредитов.

"Три миллиона долларов от Украины - капля в море"

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что та помощь, которую Украина решила предоставить пострадавшим от взрыва в Бейруте – это скорее имиджевая помощь.

"Речь о сумме эквивалентной 3 млн долларов. Она ничего кардинального не решает. Ведь последствия трагедии, по данным властей Ливана, – от 10 до 15 млрд долларов. То есть, 3 млн долларов от Украины - это капля в море. Но зато наша страна будет фигурировать в списке государств, которые поддержали Бейрут", – подчеркивает эксперт.

По мнению Андрея Новака, кроме этой помощи следовало бы оказать и техническую – спецтехникой, специалистами по ликвидации последствий подобных катастроф. И это будет новым пазлом в общем построении позитивного имиджа нашей страны на мировой арене.

"Украина могла бы ограничиться меньшей суммой"

"Нерациональное решение. Украина могла бы ограничиться меньшей суммой", – считает политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили.

Он подчеркивает, что тратят средства на гуманитарную помощь в основном богатые и стабильные страны как Германия, США.

"В случае Украины, где достаточно своих проблем, начиная от проблемы обеспечения жильём и работой вынужденно перемещенных лиц из Крыма и Донбасса, реабилиттации ветеранов и инвалидов войны, заканчивая пандемией коронавируса, такие шаги выглядят как наплевательское отношение со стороны правительства к собственным незащищенным гражданам, – говорит Георгий Кухалейшвили. – Может сложиться впечатление, что власти отдают больший укреплению международного имиджа Украины, чем решению проблем украинского общества".

Не лучший ход команды Зеленского накануне местных выборов, уверен эксперт.

"Надо помогать другим в беде"

"Да, живем скудно. Но помогать другим в беде надо. Лишь бы наши хлопцы эти деньги не положили себе в карман, отправив в Ливан просроченные консервы или дырявые матрасы", - говорит политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

По его словам, велика вероятность, что выделение этих средств это - очередная схема.

"На внешней арене стране надо работать, несмотря на бедность, – уверен эксперт. – Важно, чтобы затраты были эффективны. Когда-то гоняли военный борт с министром МЧС Зоряном Шкиряком на Филиппины – спасать людей после землетрясения. Потом не знали, как их - борт и Шкиряка с его дамой сердца - оттуда вернуть за бюджетные деньги".

Павел Рудяков уверен, что если власть просто выделяет средства, значит, кто-то от ее имени их украдет. А потому важно проконтролировать, чтобы они точно попали в Ливан.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский приказал выделить Ливану гуманитарную помощь.





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