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Гуманитарная помощь Литве: что отправила Украина

Первый груз весом более 38 тонн везут к границе Литвы

сегодня, 13:05
Автор:

Козлова Альбіна

Украина начала первый этап помощи Литве. Такое решение "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике" принято правительством еще 4 августа. Первый груз весом более 38 тонн отправили 12 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Гуманитарная помощь Литве: что отправила Украина

Гуманитарная помощь Литве от Украины, фото ГСЧС

Сопровождает гуманитарный груз группа сотрудников ГСЧС. Гуманитарную помощь передадут Службе охраны государственной границы Литвы. Всего с украинской стороны отправили 100 километров колючей проволоки для защиты границ Литвы.

Отметим, что сейчас в Литве рассматривают вопрос строительства забора на границе с Беларусью из-за огромного потока нелегальных мигрантов.

Как сообщает издание LRT.lt, на этой неделе в Литву прибыла гуманитарная помощь из Нидерландов.

"Спасибо за гуманитарную помощь нашей стране, это очень важно для нас сейчас, поскольку направлены вещи необходимы не только для размещения мигрантов, но и которые позволяют нам экономить деньги и использовать их для установления физического барьера на Литовско-белорусской границе", — сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.
Шкафы, кровати и одеяла привезли из Нидерландов. Эти предметы были доставлены в школы пограничной охраны, где вскоре мигрантов разместят в модульных каютах.
Кроме Нидерландов, 12 стран-членов Европейского Союза уже прислали гуманитарную помощь Литве: это Австрия, Греция, Финляндия, Словения, Чехия, Латвия, Польша, Эстония, Швеция, Хорватия, Словакия и Дания.

Отмечается, что в 2021 году более 4115 человек незаконно прибыли в Литву. Литовские пограничники сейчас заворачивают тех, кто пытается нелегально пересечь границу.

Как сообщал портал "Комментарии", большое количество нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока в последние дни буквально пленила маленькую Литву.



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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/127738.html
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