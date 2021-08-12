Гуманитарная помощь Литве: что отправила Украина

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Козлова Альбіна
Украина начала первый этап помощи Литве. Такое решение "О предоставлении гуманитарной помощи Литовской Республике" принято правительством еще 4 августа. Первый груз весом более 38 тонн отправили 12 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Гуманитарная помощь Литве от Украины, фото ГСЧС
Сопровождает гуманитарный груз группа сотрудников ГСЧС. Гуманитарную помощь передадут Службе охраны государственной границы Литвы. Всего с украинской стороны отправили 100 километров колючей проволоки для защиты границ Литвы.
Отметим, что сейчас в Литве рассматривают вопрос строительства забора на границе с Беларусью из-за огромного потока нелегальных мигрантов.
Как сообщает издание LRT.lt, на этой неделе в Литву прибыла гуманитарная помощь из Нидерландов.
Отмечается, что в 2021 году более 4115 человек незаконно прибыли в Литву. Литовские пограничники сейчас заворачивают тех, кто пытается нелегально пересечь границу.
Как сообщал портал "Комментарии", большое количество нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока в последние дни буквально пленила маленькую Литву.
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