Грузия отказалась выдавать Саакашвили

Глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что любые консультации по поводу заключенного бывшего грузинского президента и украинского гражданина Михеила Саакашвили исключены. Об этом сообщают "Комментарии".

Михеил Саакашвили сегодня

"В свете уже сделанного шага следующие шаги уже не интересны. Это печальная реальность. Никаких консультаций по Саакашвили начинать нельзя", — заявил он, пишет грузинский 1 канал.

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Так Кобахидзе отреагировал на решение Киева отправить посла Грузии в Тбилиси для консультаций по ситуации с Саакашвили. Он отметил, что посол Грузии в Украине с первого дня полномасштбанного вторжения РФ в Украину оставался в Киеве, а шаг украинских властей назвал "обидным и печальным". 4 июля послу Грузии Георгию Закарашвили высказался решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного Михеила Саакашвили.

Закарашвили предложили вернуться в Тбилиси для проведения консультаций по поиску путей разрешения ситуации. В то же время МИД Украины отметил готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

В то же время, по мнению экс-главы украинского МИД Павла Климкина, реакция Украины вполне логична.

"У Саакашвили в Украине есть свои фанаты и свои недоброжелатели, но он гражданин Украины и мы должны его защищать. Принцип "мы своих не бросаем" должен работать для всех, на то он и принцип", — отметил он в своем телеграмм-канале. Он также напомнил о "более широком контексте" дела — "в Грузию идет поток российских денег и есть основания полагать, что через нее пытаются обойти санкции — от автомобилей до нефтепродуктов".



В Грузии возбуждено несколько дел против Саакашвили. Его приговорили к шести годам заключения сразу после тайного возвращения в Грузию в 2021 году. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

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