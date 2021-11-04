Грубое нарушение: как в МИД отреагировали на визит Путина в Крым

МИД нашей страны осудило поездку в оккупированный Крым, которую совершил сегодня глава РФ Владимир Путин. Украинское внешнее ведомство считает, что такие шаги высшего должностного лица России говорят о нарушении взятых на себя Кремлем обязательств. Об этом сообщает МИД Украины, опубликовав соответствующее заявление.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Там отмечается, что визит российского президента не согласован с нашей страной во временно оккупированный Крым, как нарушение соседней страной нормы международного права, важных документов Генассамблеи ООН и обязательств российской стороны в подписанных договорах, исполнителями которых являются Украина и Россия.

Украинское внешнее ведомство призывает РФ сосредоточиться на выполнении собственных международных обязательств и действительно позаботиться о жителях Крымского полуострова.

В частности, Россия не должна нарушать права человека. Остановить политические репрессии и убийства, выпустить находящихся в тюремном заключении украинцев незаконно. Также сосредоточиться вместе с украинскими коллегами на дипломатическом методе решения существующей там агрессии, чтобы восстановить территориальную целостность нашей страны в пределах признанных международным сообществом ее существующих границ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин пригрозил военному кораблю США в Черном море . Российские военные пока только наблюдают на американском военном пришельце через прицел собственных оборонных систем. Позицию российского автора обнародовало "РИА Новости". По словам президента России, стране нужно создать более современные и совершенные системы обороны. Владимир Путин отметил, что американский военный крейсер неожиданно появился в акватории Черного моря. Поэтому россиянам можно быстро наблюдать за ним через бинокль или через прицел собственных оборонных систем.

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