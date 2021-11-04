logo

BTC/USD

61166.92

ETH/USD

4487.14

LTC/USD

200.30

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Грубое нарушение: как в МИД отреагировали на визит Путина в Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

Грубое нарушение: как в МИД отреагировали на визит Путина в Крым

В МИД раскритиковали визит Путина в Крым

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

МИД нашей страны осудило поездку в оккупированный Крым, которую совершил сегодня глава РФ Владимир Путин. Украинское внешнее ведомство считает, что такие шаги высшего должностного лица России говорят о нарушении взятых на себя Кремлем обязательств. Об этом сообщает МИД Украины, опубликовав соответствующее заявление.

Грубое нарушение: как в МИД отреагировали на визит Путина в Крым

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Там отмечается, что визит российского президента не согласован с нашей страной во временно оккупированный Крым, как нарушение соседней страной нормы международного права, важных документов Генассамблеи ООН и обязательств российской стороны в подписанных договорах, исполнителями которых являются Украина и Россия.

Украинское внешнее ведомство призывает РФ сосредоточиться на выполнении собственных международных обязательств и действительно позаботиться о жителях Крымского полуострова.

В частности, Россия не должна нарушать права человека. Остановить политические репрессии и убийства, выпустить находящихся в тюремном заключении украинцев незаконно. Также сосредоточиться вместе с украинскими коллегами на дипломатическом методе решения существующей там агрессии, чтобы восстановить территориальную целостность нашей страны в пределах признанных международным сообществом ее существующих границ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин пригрозил военному кораблю США в Черном море . Российские военные пока только наблюдают на американском военном пришельце через прицел собственных оборонных систем. Позицию российского автора обнародовало "РИА Новости". По словам президента России, стране нужно создать более современные и совершенные системы обороны. Владимир Путин отметил, что американский военный крейсер неожиданно появился в акватории Черного моря. Поэтому россиянам можно быстро наблюдать за ним через бинокль или через прицел собственных оборонных систем.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-u-zvyazku-iz-neuzgodzhenim-z-ukrayinoyu-vizitom-prezidenta-rf-do-timchasovo-okupovanogo-krimu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!