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Готов ли Шольц стать главным в переговорах с Путиным: мнение посла Украины

Возникает вопрос: возьмет ли на себя роль главного во время непростого процесса переговоров с российским руководителем новый немецкий чиновник Олаф Шольц

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Сейчас представители нашей страны не готовы сказать о том, возьмет ли новый канцлер ФРГ Олаф Шольц на себя роль главного во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в рамках нормандского формата. Эта проблема остается открытой. Об этом сообщает медиа РБК-Украина, обнародуя ответы на вопросы украинского посла в ФРГ Андрея Мельника.

Готов ли Шольц стать главным в переговорах с Путиным: мнение посла Украины

Олаф Шольц (фото из открытых источников)

Как подчеркнул господин Мельник, коалиционное соглашение трех ведущих немецких партий, формирующих власть в этой стране, содержит призывы к РФ остановить войну на Востоке Украины и отдать Крым, но не содержит упоминания о нормандском формате, хотя он является важным для политиков и дипломатов по делу деоккупации Донецкого региона.

Спрашивается, возьмет ли на себя роль главного во время непростого процесса переговоров с российским руководителем новый немецкий чиновник Олаф Шольц? Эта ситуация пока остается открытой. Наша страна требует более быстрого проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине. Это нужно, чтобы продолжить переговоры о мирном процессе. Потому что сейчас он в тупике и эту ситуацию повлекла за собой РФ. Поэтому это испытание будет как предупредительный стресс-тест для новой власти Берлина.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Меркель получила на прощание кизиловый куст. Представитель влиятельной немецкой политсилы – СДПГ Олаф Шольц, который по согласованию с коалицией трех партий уже официально займет должность нового канцлера страны, вручил своей уходящей на отдых предшественнице Ангеле Меркель особый подарок — вазон с кизиловым кустом.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/gotov-sholts-vzyat-glavnuyu-rol-peregovorah-1637841143.html
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