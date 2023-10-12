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Госсекретарь США напомнил о своем происхождении

Энтони Блинкен приехал в Израиль, где напомнил премьер-министру страны Биньямин Нетаньяху о своем происхождении

сегодня, 16:57
Автор:
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Константин Куликов
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Госсекретарь США Энтони Блинкен  на пресс-конференции заявил, что приехал в Израиль не только как госсекретарь США, но и как этнический еврей. Об этом сообщают "Комментарии".

Госсекретарь США напомнил о своем происхождении

Блинкен в Израиле

Обращаясь к Биньямину Нетаньяху, он заявил:


"Я стою перед тобой не только, как госсекретарь США, но и как еврей. Мой дед Морис Блинкен бежал от погромов в России. Мой отчим Самуэль Пизар пережил концентрационные лагеря, Освенцим. Премьер-министр, я понимаю это на личном уровне. Убийства ХАМАС отдаются в сердцах всех евреев", — сказал Блинкен.

Кроме того, во время своего визита он заявил об однозначной поддержке Израиля США.

"Послание, которое я принес Израилю, звучит так: вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя в одиночку, однако пока существует Америка, вы не останетесь одни. Мы всегда будем на вашей стороне", — сказал он.

В свою очередь премьер-министр Израиля Нетаньяху заверил журналистов и Блинкена в том, что ЦАХАЛ сокрушит ХАМАС.

Напомним, что Энтони Блинкен родился в еврейской семье в Йонкерсе. Отец Дональд Блинкен — дипломат, посол США в Венгрии (1994—1997). Мать Джудит Блинкен (в девичестве Фрем), менеджер танцевальной труппы Мерса Каннингема. Родители матери были венгерскими евреями. Прадед по отцовской линии — еврейский писатель Меер Блинкен (1879—1915). Он родился в городе Переяславе Киевской губернии Российской империи, выпускник Киевского коммерческого училища, публиковавшийся на идише под псевдонимом Б. Меер.

Тем временем, Россия готова к новым атакам на суда в Черном море.

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Обсуждения

SS

сегодня, 16:14

А жидовию, то есть израиль давно пора стереть с лица земли с тем био-мусором, что ее населяет!

SS

сегодня, 16:12

А что там напоминать?! По происхождению жидовская морда! По своему поведению пидорас! По перспективе топливо для концлагеря для порхатой жидовни и будущее органическое удобрение!


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