Госсекретарь США напомнил о своем происхождении

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции заявил, что приехал в Израиль не только как госсекретарь США, но и как этнический еврей. Об этом сообщают "Комментарии".

Блинкен в Израиле

Обращаясь к Биньямину Нетаньяху, он заявил:

"Я стою перед тобой не только, как госсекретарь США, но и как еврей. Мой дед Морис Блинкен бежал от погромов в России. Мой отчим Самуэль Пизар пережил концентрационные лагеря, Освенцим. Премьер-министр, я понимаю это на личном уровне. Убийства ХАМАС отдаются в сердцах всех евреев", — сказал Блинкен.

Кроме того, во время своего визита он заявил об однозначной поддержке Израиля США.

"Послание, которое я принес Израилю, звучит так: вы можете быть достаточно сильны, чтобы защитить себя в одиночку, однако пока существует Америка, вы не останетесь одни. Мы всегда будем на вашей стороне", — сказал он.



В свою очередь премьер-министр Израиля Нетаньяху заверил журналистов и Блинкена в том, что ЦАХАЛ сокрушит ХАМАС.

Напомним, что Энтони Блинкен родился в еврейской семье в Йонкерсе. Отец Дональд Блинкен — дипломат, посол США в Венгрии (1994—1997). Мать Джудит Блинкен (в девичестве Фрем), менеджер танцевальной труппы Мерса Каннингема. Родители матери были венгерскими евреями. Прадед по отцовской линии — еврейский писатель Меер Блинкен (1879—1915). Он родился в городе Переяславе Киевской губернии Российской империи, выпускник Киевского коммерческого училища, публиковавшийся на идише под псевдонимом Б. Меер.

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