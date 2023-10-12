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В Украине готовы к переписи населения: в Кабмине озвучили детали

Министр Федоров заявил о готовности к переписи населения

сегодня, 16:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине все готово к тому, чтобы провести перепись населения с применением различных современных цифровых средств для верификации и формирования реестров. Такой механизм позволит минимизировать дублирование информации государственными органами при сборе данных. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе выступления на Kyiv International Economic Forum рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Украине готовы к переписи населения: в Кабмине озвучили детали

Перепись населения. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что перепись населения в Украине могла пройти уже в этом году. Эту работу правительство готовилось провести вместе с компанией Apple. С помощью современных технологий всю работу можно было бы провести очень оперативно.


Федоров напомнил, что недавно Верховная Рада приняла закон, который позволил проводить "нулевой этап" переписи.

"По сути, это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию. Реестровая перепись. И уже понимаем количество людей, определенную структуру и т.п. в разных разрезах", — рассказал министр.

Он добавил, что сегодня "у нас есть четкое понимание", как проводить современную перепись населения. Речь идет не о привычном многим стандартном механизме, когда люди ходят по квартирам и проводят перепись. Всю работу должен сделать компьютер. То есть человек, должен внести свои данные в Дию всего в несколько кликов.

"Поэтому мы готовы к переписи населения. Но мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация", — заявил Федоров.

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