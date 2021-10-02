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Гончаренко рассказал, зачем Саакашвили поехал в Грузию

Михеил Саакашвили решился на такой шаг, чтобы максимально мобилизировать своих сторонников

сегодня, 11:12
Автор:

Антон Рудак

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили решился на шаг поездки в страну, чтобы максимально мобилизировать своих сторонников. Об этом сообщает народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Гончаренко рассказал, зачем Саакашвили поехал в Грузию

Алексей Гончаренко, фото с открытых источников

Гончаренко говорит, что уже год как Грузия пребывает в политическом кризисе. В прошлом году на парламентских гонках победила правящая фракция и главные соперники партии Саакашвили на выборах. Из-за этого оппозиция заблокировала работу парламента, заявив, что результат выборов завышен. Целый год, пишет Гончаренко, Евросоюз помогал найти выход из кризиса. Там пришли к компромиссу, что если власть набирает на местных выборах менее 43%, то в следующем году Грузия должна выбрать новый парламент.

"Ситуация интересна тем, что сначала "ЕНД" (правящая партия "Единое национальное движение") отказывалась подписывать это соглашение, потом власть из него вышла. Но, тот факт, что эти местные выборы ключевые для страны — очевиден всем. Это момент истины. И поэтому, у Саакашвили не было другого выбора, чтобы максимально мобилизировать своих сторонников, кроме как сделать этот отчаянный шаг и приехать в Грузию после стольких лет", — пишет Алексей Гончаренко.

Нардеп считает, что после этого случая кризис в Грузии только усугубится. Он считает, что Украина должна выступить посредником в этой ситуации, так как Грузия нам близкий союзник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшего грузинского президента, экс-губернатор Одесской области Михеила Саакашвили, который в последнее время проживал в Украине, задержали на территории Грузии.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/8071
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