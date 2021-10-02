Гончаренко рассказал, зачем Саакашвили поехал в Грузию

BTC/USD
47882.65
ETH/USD
3307.96
LTC/USD
167.51
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
31.10
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Антон Рудак
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили решился на шаг поездки в страну, чтобы максимально мобилизировать своих сторонников. Об этом сообщает народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.
Алексей Гончаренко, фото с открытых источников
Гончаренко говорит, что уже год как Грузия пребывает в политическом кризисе. В прошлом году на парламентских гонках победила правящая фракция и главные соперники партии Саакашвили на выборах. Из-за этого оппозиция заблокировала работу парламента, заявив, что результат выборов завышен. Целый год, пишет Гончаренко, Евросоюз помогал найти выход из кризиса. Там пришли к компромиссу, что если власть набирает на местных выборах менее 43%, то в следующем году Грузия должна выбрать новый парламент.
Нардеп считает, что после этого случая кризис в Грузии только усугубится. Он считает, что Украина должна выступить посредником в этой ситуации, так как Грузия нам близкий союзник.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшего грузинского президента, экс-губернатор Одесской области Михеила Саакашвили, который в последнее время проживал в Украине, задержали на территории Грузии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости