Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ: что задумала Россия

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Елизавета Черных
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму РФ.
Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ - Коллаж "Комментарии" Д.Романюк
К чему может привести подобное голосование? Чем, кроме протестов, может ответить украинское государство? Почему мировая общественность так вяло реагирует на подобное нарушение международного права? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что проведение россиянами на оккупированных территориях Украины "выборов" в Государственную думу РФ имеет две практические цели – массовую фальсификацию данного мероприятия, а также пропагандистский эффект.
По его словам, Украина реагирует на данные мероприятия достаточно системно: есть и заявления МИД, и парламентские акты.
Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко также считает, что массовое участие сотен тысяч украинских граждан, проживающих в ОРДЛО, в осенних выборах в Госдуму РФ имеет под собой несколько задач.
Во-вторых, продолжает он, российские власти пытаются таким голосованием поднять результат "Единой России".
Третьей причиной привлечения жителей оккупированного Донбасса к российским выборам он считает получение РФ аргументации для ввода своих регулярных войск на территорию ОРДЛО и дальше вглубь Украины под приводом защиты своих граждан.
"Инструментарий Украины для противодействия подобным электоральным шагам со стороны РФ довольно скуден. Кроме публичных заявлений и призывов к мировому сообществу не признавать данное голосование, мы можем разве что физически ограничить возможность граждан России принимать участие в голосовании в посольстве и консульствах на территории Украины. Также можно использовать закон о санкциях для наложения персональных ограничений против зачинщиков и организаторов таких голосований, — отмечает Игорь Чаленко. — Впрочем, всё это не будет иметь системного прикладного эффекта. Также не стоит рассчитывать на весомую поддержку других государств. Опыт 2016 года продемонстрировал, что дальше заявлений и отдельных персональных санкций (например, против 6 депутатов из Крыма со стороны ЕС) тема не двинулась. Тогда Госдума как коллегиальный орган была признана легитимной. Аналогичный сценарий ожидает и новый созыв".
Ранее портал "Комментарии" писал, что Россия подала на Украине в Европейский суд по правам человека.
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