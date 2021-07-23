Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ: что задумала Россия

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму РФ.

Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ - Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

К чему может привести подобное голосование? Чем, кроме протестов, может ответить украинское государство? Почему мировая общественность так вяло реагирует на подобное нарушение международного права? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

России нужно максимально "повысить явку"

Доктор юридических наук, экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что проведение россиянами на оккупированных территориях Украины "выборов" в Государственную думу РФ имеет две практические цели – массовую фальсификацию данного мероприятия, а также пропагандистский эффект.

"России нужно максимально "повысить явку". И это достигается за счет сотен тысяч и даже миллионов не существующих "избирателей". До 2014 года в роли их основного источника использовались республики Северного Кавказа, но в дальнейшем их "ресурса" стало очевидно не хватать", — поясняет эксперт.

По его словам, Украина реагирует на данные мероприятия достаточно системно: есть и заявления МИД, и парламентские акты.

"Сдержанное реагирование на данное шоу представителей цивилизованных, демократических третьих стран объясняется просто. То, что в России "выборы" в Госдуму массово фальсифицируются, для стран Запада является аксиомой. А потому особого уважения к их "легитимности" и так нет, — отмечает Борис Бабин. — Но данный вопрос Украине следует поднимать и далее, особенно в международных структурах, где представлены российские "парламентарии", а это Международный парламентский союз, а также Парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы".

Мы являемся свидетелями новой ступени ползучей аннексии ОРДЛО

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко также считает, что массовое участие сотен тысяч украинских граждан, проживающих в ОРДЛО, в осенних выборах в Госдуму РФ имеет под собой несколько задач.

"Во-первых, это дальнейшая интеграция соответствующих территорий во внутрироссийскую политическую жизнь. Данный шаг полностью ломает представление будущего неподконтрольной части Донбасса как "второго Приднестровья". То есть, мы являемся свидетелями новой ступени ползучей аннексии ОРДЛО, что абсолютно не соотносится с Минскими договоренностями. Фактически размывается региональная самоидентификация, а также привязка к Украине. Гражданам дают ощутить себя частью единого российского народа, а часть известных т.н. "героев республик" даже могут получить мандаты российских законодателей", — акцентирует руководитель ЦАС.

Во-вторых, продолжает он, российские власти пытаются таким голосованием поднять результат "Единой России".

"Опыт кампании 2016 года показал, что, к примеру, Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали относительно вялый результат единоросов — в районе 37-40%. В то же время, оккупированный Крым дал более 72% голосов. Такие манипуляции позволили говорить об оглушительной победе с результатом более 54%. Очевидно, нынешний режим сегодня настроен показать цифры не хуже пятилетнего результата", — говорит Игорь Чаленко.

Третьей причиной привлечения жителей оккупированного Донбасса к российским выборам он считает получение РФ аргументации для ввода своих регулярных войск на территорию ОРДЛО и дальше вглубь Украины под приводом защиты своих граждан.

"Инструментарий Украины для противодействия подобным электоральным шагам со стороны РФ довольно скуден. Кроме публичных заявлений и призывов к мировому сообществу не признавать данное голосование, мы можем разве что физически ограничить возможность граждан России принимать участие в голосовании в посольстве и консульствах на территории Украины. Также можно использовать закон о санкциях для наложения персональных ограничений против зачинщиков и организаторов таких голосований, — отмечает Игорь Чаленко. — Впрочем, всё это не будет иметь системного прикладного эффекта. Также не стоит рассчитывать на весомую поддержку других государств. Опыт 2016 года продемонстрировал, что дальше заявлений и отдельных персональных санкций (например, против 6 депутатов из Крыма со стороны ЕС) тема не двинулась. Тогда Госдума как коллегиальный орган была признана легитимной. Аналогичный сценарий ожидает и новый созыв".

Ранее портал "Комментарии" писал, что Россия подала на Украине в Европейский суд по правам человека.





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