Глобальная инициатива United24: что это значит для Украины, в чем сильные и слабые стороны

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Козлова Альбіна
Президент Владимир Зеленский заявил о запуске глобальной инициативы United24. United24 — это платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины. Сделать донат можно в один клик на сайте u24.gov.ua (https://u24.gov.ua/).
Фото иллюстративное / Pixabay
Деньги будут направляться сразу на спецсчета НБУ, их планируют тратить на три направления:
- оборона и разминирование;
- гуманитарная и медицинская помощь;
- восстановление Украины.
Как оцениваете подобную инициативу? Какие видите перспективы и риски?
По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеба Вышлинского, влияние этой инициативы будет ограничено.
Глеб Вышлинский акцентирует – в случае, если ЕС примет координацию финансовой помощи Украине, процессы могут начать двигаться быстрее, как это произошло, в частности, с военной помощью после встречи министров обороны, во главе с США, в Рамштайне.
Эксперт "Украинской фабрики мысли" Юрий Гаврилечко считает инициативу однозначно хорошей, так как потребность в ресурсах у нас будет только увеличиваться.
Что касается рисков, то основных Юрий Гаврилечко видит два.
1) Концентрация помощи в руках государства за счёт снижения таковой у благотворительных организаций и фондов, уже помогающих Украине, что может уменьшить объёмы гуманитарки в целом.
2) Рост коррупции в связи с непрозрачностью механизмов использования этих средств, так как непонятно – кто и на каких основаниях будет эти деньги использовать, как и перед кем отчитываться.
Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:
В данном же случае, поясняет Даниил Монин, речь идет то поддержка в виде пожертвований граждан со всего мира. Причем, сделать это можно не только через кредитную карту личного лица, банковский счет юрлица, а даже через криптовалюту.
Как сообщал портал "Комментарии", нужно ли в Украине отменить НДС и как это повлияет на экономику.
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