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Глобальная инициатива United24: что это значит для Украины, в чем сильные и слабые стороны

Эксперты оценили возможности и риски функционирования инициативы United24 по сбору помощи для Украины

5 мая 2022, 14:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Президент Владимир Зеленский заявил о запуске глобальной инициативы United24. United24 — это платформа для сбора пожертвований в поддержку Украины. Сделать донат можно в один клик на сайте u24.gov.ua (https://u24.gov.ua/).

Глобальная инициатива United24: что это значит для Украины, в чем сильные и слабые стороны

Фото иллюстративное / Pixabay

Деньги будут направляться сразу на спецсчета НБУ, их планируют тратить на три направления:

- оборона и разминирование;
- гуманитарная и медицинская помощь;
- восстановление Украины.
Как оцениваете подобную инициативу? Какие видите перспективы и риски?

Поддержка от частных лиц и бизнесов будет иметь ограниченное влияние

По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеба Вышлинского, влияние этой инициативы будет ограничено.

"Основным источником помощи должны стать государства-партнеры, а поддержка от частных лиц и бизнесов будет иметь ограниченное влияние, – поясняет он. – В частности, сегодня в Варшаве будет чрезвычайно важна встреча доноров, где ЕС должен объявить о создании Ukraine Solidarity Trust Fund".

Глеб Вышлинский акцентирует – в случае, если ЕС примет координацию финансовой помощи Украине, процессы могут начать двигаться быстрее, как это произошло, в частности, с военной помощью после встречи министров обороны, во главе с США, в Рамштайне.

Есть существенные риски функционирования такого фонда

Эксперт "Украинской фабрики мысли" Юрий Гаврилечко считает инициативу однозначно хорошей, так как потребность в ресурсах у нас будет только увеличиваться.

"Однако, на мой взгляд, имело смысл сделать не просто сайт/счёт, а портал, позволяющий отслеживать движение денег на каждую из трех целей. И использовать эти ресурсы можно было бы только после победы, а не сразу же", – отмечает эксперт.

Что касается рисков, то основных Юрий Гаврилечко видит два.

1) Концентрация помощи в руках государства за счёт снижения таковой у благотворительных организаций и фондов, уже помогающих Украине, что может уменьшить объёмы гуманитарки в целом.

2) Рост коррупции в связи с непрозрачностью механизмов использования этих средств, так как непонятно – кто и на каких основаниях будет эти деньги использовать, как и перед кем отчитываться.

"Что касается перспектив, то хорошо бы добавить в этот фонд деньги, вырученные от продажи арестованного российского имущества на Западе. Это смогло бы оперативно и существенно его пополнить", – резюмирует Юрий Гаврилечко.

Президентская инициатива позволит использовать пожертвования со всего мира

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"Считаю что эта инициатива президента, которая, я так понимаю, поддержана и реализована с использованием Министерства цифровой трансформации, является превосходной. Проблема текущих поддержек Украины в том, что практически все они являются кредитными. А это увеличивает наш госдолг – и очень быстро".

В данном же случае, поясняет Даниил Монин, речь идет то поддержка в виде пожертвований граждан со всего мира. Причем, сделать это можно не только через кредитную карту личного лица, банковский счет юрлица, а даже через криптовалюту.

"Это путь, который открывает доступные способы поддержки со всего мира Украине, минуя бюрократию с МФО (международные финансовые организации) и правительствами. Фактически – это аналог внутриукраинского призыва помочь ВСУ и гражданским, который прозвучал в первые дни войны. И на который откликнулись миллионы, перечисляя средства на соответствующие счета, – отмечает Даниил Монин. – Но ресурсы украинцев крайне ограничены, да еще и уничтожаются войной. А президентская инициатива позволит использовать пожертвования со всего мира".

Как сообщал портал "Комментарии", нужно ли в Украине отменить НДС и как это повлияет на экономику.


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