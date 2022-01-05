Главный дипломат ЕС посетил линию фронта: какова цель визита чиновника на оккупированные территории

Главный дипломат Европейского Союза в среду, 5 января, посетил линию фронта, чтобы продемонстрировать поддержку Украине из-за угрозы нового крупного военного столкновения с Москвой. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - Reuters

Жозеп Боррель прилетел на вертолете в Луганскую область, став первым Верховным представителем ЕС, сделавшим это с момента начала конфликта в 2014 году в рамках дипломатического мероприятия стран Запада.

"Очень своевременный визит на фоне российского шантажа, эскалации и угроз. Украину поддерживает Европейский Союз в противодействии российской агрессии. Фактически эта поддержка сильнейшая с 2014 года", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Боррель встретился с солдатами на востоке, прежде чем вылететь обратно в Киев, где в четверг, 6 января, он проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

"Учитывая увеличение военного наращивания России, я здесь, чтобы показать поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержать постоянные реформы, являющиеся ключевыми факторами", – написал Боррелл в Twitter.

В последние недели Украина пыталась заручиться поддержкой западных союзников, обвиняя Россию в том, что она собирает десятки тысяч войск у своих границ в рамках подготовки к возможному широкомасштабному военному наступлению.

Москва отрицает утверждение США о планировании вторжения в Украину и обвиняет Киев в наращивании собственных сил на востоке страны.

Как сообщали ранее, Украинское конструкторское бюро для РФ модернизировало инфраструктуру оккупированного Крыма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!