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Глава ВР Стефанчук дал прогноз, когда Украину пригласят в НАТО

Руслан Стефанчук выразил свои надежды на приглашение Украины в Организацию Североатлантического договора.

сегодня, 17:50
Автор:
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Slava Kot
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Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук надеется, что на следующем саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит приглашение в военный союз. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Interfax.

Глава ВР Стефанчук дал прогноз, когда Украину пригласят в НАТО

Глава ВРУ Руслан Стефанчук. Фото из открытых источников

Стефанчук во время встречи с делегацией объединения парламентариев государств — членов Европейского Союза United for Ukraine рассказал, когда Украина ожидает получить приглашение в Организацию Североатлантического договора.


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"Надеемся, что в Вашингтоне нам удастся собрать все усилия, чтобы Украина прошла этот тернистый путь и получила конечный ответ по поводу наших стремлений быть частью НАТО", — сказал Стефанчук.

В пресс-службе аппарата Верховной Рады сообщили, что во время встречи оговаривался путь Украины в НАТО и ЕС, а также дальнейшую поддержку Киева в противостоянии с Россией, в частности, это касается санкций, поставок оружия и выполнения Формулы мира.

Руслан Стефанчук также рассказал, что "ВРУ делает все необходимое", чтобы в конце 2023 года начать переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Напомним, что в результате саммита НАТО в Вильнюсе было согласовано, что следующий саммит военного альянса состоится в Вашингтоне в 2024 году, а в Нидерландах саммит запланирован на 2025 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший французский президент Николя Саркози дал скандальное интервью, в котором призывает Украину остаться "нейтральной" и не присоединяться к таким организациям как ЕС и НАТО.

Также "Комментарии" писали о Германии, которая отказывается от своих обязательств перед НАТО.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/930809.html
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ККК

сегодня, 17:22

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