Глава Пентагона заявил о возможной победе России в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин опасается успеха России в войне против Украины, в случае прекращения поддержки Вашингтоном Киева. Об этом он заявил, как сообщают "Комментарии", на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США, передает dpa.

Ллойд Остин

Остина спросили, сколько сможет продержаться Украина без помощи США. Он затруднился назвать точный отрезок времени, но подчеркнул важность американской помощи.

"Но я могу заверить вас, что Путин добьется успеха без нашей поддержки. Если мы сейчас выбьем почву из-под ног у них (Украины. — ред.), Путин станет только сильнее и ему удастся сделать то, к чему он стремится" , – сказал глава Пентагона.

Слушания были посвящены выделению Украине и Израилю нового транша помощи на сумму около 105 миллиардов долларов, по которым ранее президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс.

Напомним, что некоторые из республиканцев выступают против предоставления Украине помощи и направления ее в пользу Израиля, но Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен подчеркивают взаимосвязанность обоих конфликтов. По мнению команды действующего президента США Джо Байдена, выгодополучателем от исхода обоих конфликтов, в случае поражения Украины, будут авторитарные режимы, враждебные демократическому миру — Россия, Китай и Иран.

Тем временем, Сырский раскрыл план россиян в Харьковской области. Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед, отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

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