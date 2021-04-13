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Главная Новости Политика внешняя политика Глава Офиса президента предлагает разместить американские ракеты в Украине
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Глава Офиса президента предлагает разместить американские ракеты в Украине

Председатель Офиса президента Андрей Ермак считает, что в Украине нужно разместить американские ракеты

сегодня, 09:05
Автор:

Кириєнко Анна

Председатель Офиса президента Андрей Ермак считает, что в Украине нужно разместить зенитно-ракетные комплексы США — Patriot. Об этом политик сообщил в интервью популярному изданию Time.

Глава Офиса президента предлагает разместить американские ракеты в Украине

В Украине предлагают установить ракетный комплекс Patriot. Фото: liga.net

Ермак считает, что такой шаг станет надежной защитой не только для Украины, но и для всех других западных стран.

Председатель Офиса президента подчеркнул, что сейчас американские силы устанавливают ракетный комплекс на территории Польши. Однако это достаточно далеко от врага.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь", — подчеркнул Андрей Ермак.

Стоит отметить, что Patriot — это мощный американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и их союзниками. Размеры оружия впечатляют.

Глава Офиса президента предлагает разместить американские ракеты в Украине - фото 2

Обладая собственными мощностями, в частности, предприятиями военно-промышленного комплекса, такими как Государственный концерн "Укроборонпром", Украина так и не наладила достаточной степени производство собственных боеприпасов, военной техники. Почему многое закупаем за рубежом, тогда как собственные заводы простаивают? Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Мнения экспертов по этому вопросу читайте в нашем материале.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наша страна полностью готова к вторжению Российской Федерации. Кроме того, президент не исключает такого развития событий — российское вторжение вполне реальный сценарий развития конфликта. Полное мнение главы государства можно прочитать в нашем материале.


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Источник: https://time.com/5954068/zelensky-ukraine-russia-standoff/
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