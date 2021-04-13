Глава Офиса президента предлагает разместить американские ракеты в Украине

Председатель Офиса президента Андрей Ермак считает, что в Украине нужно разместить зенитно-ракетные комплексы США — Patriot. Об этом политик сообщил в интервью популярному изданию Time.

В Украине предлагают установить ракетный комплекс Patriot. Фото: liga.net

Ермак считает, что такой шаг станет надежной защитой не только для Украины, но и для всех других западных стран.

Председатель Офиса президента подчеркнул, что сейчас американские силы устанавливают ракетный комплекс на территории Польши. Однако это достаточно далеко от врага.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь", — подчеркнул Андрей Ермак.

Стоит отметить, что Patriot — это мощный американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и их союзниками. Размеры оружия впечатляют.





Обладая собственными мощностями, в частности, предприятиями военно-промышленного комплекса, такими как Государственный концерн "Укроборонпром", Украина так и не наладила достаточной степени производство собственных боеприпасов, военной техники. Почему многое закупаем за рубежом, тогда как собственные заводы простаивают? Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Мнения экспертов по этому вопросу читайте в нашем материале.

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