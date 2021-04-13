Глава Офиса президента предлагает разместить американские ракеты в Украине

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Кириєнко Анна
Председатель Офиса президента Андрей Ермак считает, что в Украине нужно разместить зенитно-ракетные комплексы США — Patriot. Об этом политик сообщил в интервью популярному изданию Time.
В Украине предлагают установить ракетный комплекс Patriot. Фото: liga.net
Ермак считает, что такой шаг станет надежной защитой не только для Украины, но и для всех других западных стран.
Председатель Офиса президента подчеркнул, что сейчас американские силы устанавливают ракетный комплекс на территории Польши. Однако это достаточно далеко от врага.
Стоит отметить, что Patriot — это мощный американский зенитный ракетный комплекс, используемый армией США и их союзниками. Размеры оружия впечатляют.
Обладая собственными мощностями, в частности, предприятиями военно-промышленного комплекса, такими как Государственный концерн "Укроборонпром", Украина так и не наладила достаточной степени производство собственных боеприпасов, военной техники. Почему многое закупаем за рубежом, тогда как собственные заводы простаивают? Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? Мнения экспертов по этому вопросу читайте в нашем материале.
Также ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наша страна полностью готова к вторжению Российской Федерации. Кроме того, президент не исключает такого развития событий — российское вторжение вполне реальный сценарий развития конфликта. Полное мнение главы государства можно прочитать в нашем материале.
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